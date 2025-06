Drittliga-Team bekommt neue Crew

FC Uster II: Demasi/Zollinger für Weber/Simtsakis. Beim FC Uster II übernimmt auf die kommende Saison hin ein neuer Staff die Leitung. Für die abtretenden Sandro Weber und Stavros Simtsakis gehen Daniele und Carmelo Demasi sowie Lukas Zollinger an Deck des Drittliga-Teams. Unter der bisherigen Führung war den Ustermern zunächst im Juni 2024 die Rückkehr in die 3. Liga gelungen. In der laufenden Meisterschaft sind sie in der Gruppe 6 im gesicherten Mittelfeld klassiert.

