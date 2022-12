Drittliga-Tabellenführer unterliegt Hoffenheim knapp SV Elversberg: Drei Treffer gegen Bundesligisten

Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg unterlag in einem Testspiel ohne Zuschauer im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim dem Bundesligisten TSG Hoffenheim knapp mit 3:4 (0:2). Die Gäste aus dem Saarland kamen nach der Pause zu drei Treffern, die Treffer für die Gäste erzielten Valdrin Mustafa, Israel Suero Fernandez und Eros Dacaj. Am kommenden Mittwoch, 21. Dezember um 15 Uhr tritt das Team von Trainer Horst Steffen beim französischen Zweitligisaten FC Metz an.