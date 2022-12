Drittliga-Spitzenreiter fordert Bundesligisten heraus SV Elversberg: Am Mittwoch Test gegen TSG Hoffenheim

Für den Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg endet das Fußball-Jahr erst in der kommenden Woche. Zwei Testspiele hat Trainer Horst Steffen für sein Team noch vorgesehen. Bereits am morgigen Mittwoch, 14. Dezember (14 Uhr) , treten die Saarländer im Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim im dortigen Dietmar-Hopp-Stadion (Peter-Hofmannn-Weg) gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim an. Trainer Horst Steffen sagt zu diesem Spiel: "Wir haben wie viele andere Vereine zahlreiche verletzungs- und krankheitsbedingte ausfälle. Die Spieler, die fit und im Training sind, werden wir in Hoffenheim und eine Woche später beim FC Metz einsetzen und dazu werden zumindest in Hoffenheim vier Spieler aus der Zweiten dabei sein, die dann auch miterleben, wie wir uns zu so einem Spiel vorbereiten. Das sind dann auch Erfahrungen, die sie mitnehmen können. Wir haben dann noch ein Spiel gegen den FC Metz. Ich gehe davon aus, dass alle zur Verfügung stehenden Spieler gegen solch starke Gegner hochmotiviert sind und sich auf dem Feld präsentieren wollen". Bei den Kraichgauern, die von André Breitenreiter trainiert werden, fehlen noch die Spieler, die für ihre Nationalteams an der WM in Katar teilgenommen haben bzw. teilnehmen. So spielte Andrej Kramaric am Dienstag im Halbfinale mit Kroatien gegen Argentinien,