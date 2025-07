Drittliga-Spieler verstärkt Regionalligisten

Matthew Meier unterschreibt beim FSV. Der gelernte Mittelfeldspieler wechselt aus der zweiten Mannschaft des KSV Holstein Kiel nach Luckenwalde. Der gebürtige Cottbusser kommt bereits mit einigen Spielen an Regionalliga-Erfahrung nach Luckenwalde und durfte, auch wenn nur kurz, schon in der 3. Liga auflaufen. Nun beginnt ein neuer Karriereabschnitt bei unserem FSV.

„Mit Matthew findet ein gebürtiger Brandenburger den Weg zurück in die Region. Seine technischen Fähigkeiten können für unser Offensivspiel sehr belebend sein, dies war im Probetraining deutlich zu sehen. Matthew ist ein weiterer junger ambitionierter Spieler in unseren Reihen.“, so Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport.