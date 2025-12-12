Drittliga-Schlusslicht bestimmt neues Trainer-Gespann

FC Stäfa II: Duft wird Nachfolger von Bayman. Die in der Drittliga-Gruppe 6 abstiegsgefährdeten Reserven des FC Stäfa versuchen mit Remo Duft als neuem Cheftrainer die drohende Relegation abzuwenden. Der 36-jährige Mönchaltorfer war zuletzt im Nachwuchs des FC Zürich tätig. An der Seite von Duft wird Marcel Britt als Assistent agieren. Man sei überzeugt, dass die Motivation und die Erfahrung der beiden Trainer frischen Wind und neue Impulse in die Mannschaft bringen werden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Duft und Britt ersetzen Gökhan Bayman und Arda Yilmaz. Vom Trainerduo hatte sich der FCS nach einer sportlich schwierigen Vorrunde getrennt.

FC Bauma: Lattmann kehrt als Trainer zum Stammverein zurück. Beim FC Bauma kommt es in der Winterpause zu einem Trainerwechsel. Piero Ehrensperger und Assistent Andy Ritter treten nach drei Jahren im Amt zurück. Neuer Headcoach wird derweil Jürg Lattmann, ein Ur-Baumer, der in den letzten Jahren unter anderem in Wald, Greifensee, Wetzikon und bei Rapperswil-Jona tätig war. Der FCB überwintert in der Viertliga-Gruppe 9 auf Platz 3. Zuletzt auf Stufe 3. Liga spielte Bauma in der Saison 2009/10.