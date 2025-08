Drittliga-Legende adelt 1860-Star Kevin Volland

Essen / München – „Freitagabend, Hafenstraße in Essen – sehr, sehr toll.“ So gesagt von Fabian Klos, Ikone bei Arminia Bielefeld und mittlerweile TV-Experte bei MagentaTV. Bezogen auf den Kracher zum Drittliga-Start, bei dem 1860 München am Freitagabend (1. August, 19 Uhr – alle TV-Infos hier ) zu Gast bei Rot-Weiß Essen ist.

Volland und 1860 seien einer seiner beiden Topfavoriten, lässt Bielefelds Rekordspieler (409 Ligaspiele) wissen. Der andere, nur kurz genannt: Hansa Rostock. Doch zurück zu den Sechzigern – und der Mammutaufgabe in Essen. Klos warnt Volland nämlich auch vor dem, was ihn bei RWE erwarten wird: „Da wird es auf die Socken geben.“ Der Neu-Löwe lächelnd: „Ist mir beim Wechsel schon bewusst gewesen, dass es auf die Hölzer geben wird.“

Viele Augen werden auf Volland, Niederlechner und Co. gerichtet sein. Natürlich besonders die der Anhänger von 1860 München. Da ist sich auch Fabian Klos sicher: „Die Löwen-Fans warten schon sehr, sehr lange auf den maximalen Erfolg – und haben auch eine Menge ertragen müssen in den letzten Jahren.“

Wie Volland diese riesige Erwartungshaltung erfüllen will? „Als Teamplayer“, so der 33-Jährige. Volland weiter: „Nur mit unseren Namen, das heißt nicht, dass wir das so locker flockig durchmarschieren. Wir brauchen schon eine geile Truppe – aber an dem arbeiten wir natürlich auch.“ Ab Freitagabend, 19 Uhr – an der legendären Hafenstraße in Essen. (rele)