Drittliga-Kicker Pronichev verstärkt die Steinbacher-Offensive

„Wir freuen uns sehr, mit Maximilian Pronichev einen Offensivspieler präsentieren zu können, dessen Tor- und Assistquoten aus seinen Einsätzen in unterschiedlichen Ligen im In- und Ausland für sich sprechen. Wir haben sehr offen miteinander über unsere wechselseitigen Vorstellungen gesprochen. Wir kennen seine sportlichen Qualitäten und seine Spielweise passt genau zu dem, was wir uns für unsere Mannschaft vorstellen – seine Torgefährlichkeit wollen wir in unser Offensivspiel integrieren. Wir sind froh darüber, dass wir ihn für den TSV Steinbach überzeugen und gewinnen konnten“, erklärt Geschäftsführer Sport, Giuseppe Lepore.

Maximilian Pronichev wurde 1997 in Berlin geboren und spielte in den Jahren 2012 bis 2016 45-mal für die U15- bis U21-Nationalmannschaften von Russland. Dabei erzielte er 25 Tore. Achtmal kam er in der UEFA Youth League zum Einsatz (für Schalke 04 und Zenit St. Petersburg). In seiner Jugendzeit beim FC Schalke 04 netzte er in 21 Partien der A-Jugend-Bundesliga 15 Mal ein.