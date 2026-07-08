Drittliga-Erfahrung und Ticket-Ansturm beim SV Babelsberg 03

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Der SV Babelsberg 03 bastelt weiter am Kader für die neue Saison in der Regionalliga Nordost. Mit Tom Berger wechselt ein vielseitiger Mittelfeldspieler an den Babelsberger Park, der nach zweiwöchigem Probetraining einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Während das für heute geplante Testspiel gegen den Hamburger SV II kurzfristig abgesagt wurde, wirft das Highlight gegen den FC St. Pauli am kommenden Samstag bereits seine Schatten voraus – das Karl-Liebknecht-Stadion ist fast ausverkauft.

Der SV Babelsberg 03 stellt sich für die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost breiter auf und vermeldet einen wichtigen Transfer für die zentrale Schaltstelle. Der Verein verkündete die feste Verpflichtung von Tom Berger. Der 24-jährige Mittelfeldakteur unterschreibt bei den Babelsbergern einen Vertrag bis 2028. Zuvor hatte sich der Spieler in den vergangenen beiden Wochen im regulären Mannschaftstraining präsentiert und die sportliche Leitung von seinen Qualitäten überzeugt. Dieser Transfer bringt wichtige Stabilität und schürt die Erwartungen an eine erfolgreiche sportliche Zukunft am Babelsberger Park.

Großes Vertrauen vonseiten der Vereinsführung

Die Freude über die gelungene Personalie ist auf Führungsebene deutlich vernehmbar, da der Akteur perfekt in das Anforderungsprofil des Trainerstabs passt. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender, zum Transfer: „Tom hat einen sehr guten Eindruck im Training hinterlassen und sich sofort wohl gefühlt bei uns. Das Trainerteam freut sich über einen im Zentrum vielseitig einsetzbaren Spieler, der uns besser machen wird, davon sind wir überzeugt.“ Durch dieses Engagement erhoffen sich die Verantwortlichen neue spielerische Impulse für das gesamte Gefüge.

Die bisherige Laufbahn des Neuzugangs im Profibereich

Ein Blick auf die Vita des Neuzugangs zeigt reichlich Erfahrung in verschiedenen Spielklassen. In der abgelaufenen Saison 2025/2026 lief er für den TSV Havelse in der 3. Liga auf, verzeichnete dort jedoch bei 1 Spiel keine Tore und keine Assists. Zuvor stand er bei SG Dynamo Dresden unter Vertrag, wo er in der Spielzeit 2024/2025 in 7 Drittliga-Spielen (0 Tore, 0 Assists) und in der Saison 2023/2024 in 17 Begegnungen (0 Tore, 0 Assists) auf dem Platz stand. In der Saison 2022/2023 gehörte er zudem dem Kader von Werder Bremen an, blieb in der Bundesliga allerdings ohne Einsatz (0 Spiele, 0 Tore, 0 Assists).

Ausbildung und Einsätze im norddeutschen Raum

Spielpraxis sammelte der Akteur in jener Phase vor allem in der zweiten Mannschaft an der Weser, wo er seine Torgefährlichkeit andeutete. Für Werder Bremen II absolvierte er in der Saison 2022/2023 in der Regionalliga Nord 27 Spiele, in denen er 3 Tore erzielte und 1 Assist beisteuerte. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er zuvor beim VfL Wolfsburg II, wo er in der Regionalliga Nord 2020/21 in 6 Spielen auflief (0 Tore, 0 Assists).

Unerwarteter Spielausfall im aktuellen Sommerfahrplan

Der sportliche Rhythmus in der laufenden Vorbereitung erlitt am heutigen Mittwoch jedoch einen kleinen Dämpfer, der die Planungen des Trainerstabs kurzfristig durchkreuzte. Das eigentlich für heute um 14:30 Uhr angesetzte Testspiel gegen den Hamburger SV II, der in der Regionalliga Nord beheimatet ist, fiel aus.