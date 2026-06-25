Drittliga-Erfahrung für RWO: Yannik Möker wechselt nach Oberhausen

Yannik Möker zieht es zu Rot-Weiß Oberhausen – Foto: IMAGO / Jan Huebner

Die Kaderplanungen von Rot-Weiß Oberhausen nehmen weiter Fahrt auf. Yannik Möker läuft in der kommenden Regionalliga-Saison im Stadion Niederrhein auf und bringt die perfekten Voraussetzungen mit, um beim nächsten Anlauf den Aufstieg in die 3. Liga perfekt zu machen.

In der abgelaufenen Spielzeit war Rot-Weiß Oberhausen der letztlich aufgestiegenen Fortuna Köln stetig auf den Fersen – erneute hat es nicht für die langersehnte Rückkehr in die Drittklassigkeit gereicht. Die großen Ambitionen und Träume werden sicherlich nicht kleiner. Auch nicht dann, wenn bereits elf Spieler den Verein verlassen haben. Extern hat sich bislang nur Yassir Atty aus der U23 von Borussia Mönchengladbach den Kleeblättern angeschlossen.

Ein Mann, der weiß wie man in die 3. Liga aussteigt

Mit Yannik Möker hat RWO nun den zweiten Zugang dingfest gemacht. Der 26-jährige Mittelfeldmann kommt vom FSV Schöningen aus der Regionalliga Nord, wo er in der vergangenen Saison auf acht Einsätze gekommen ist. Deutlich beeindruckender klingen da seine vorherigen Stationen. Mit Energie Cottbus stieg Möker 2024 in die 3. Liga auf und spielte in der Folgesaison mit 27 Spielen eine tragende Rolle in „Pele“ Wollitz' System. Beim FSV Zwickau stand er in 61 Drittligaspielen auf dem Rasen. Die ersten Schritte im Herrenbereich ist er bei seinem Jugendverein VfL Wolfsburg II gegangen.