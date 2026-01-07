Drittliga-Erfahrung für die Rasenspieler

Luca Stellwagen (m.) bei seiner Vorstellung mit Hakan Atik (l.) und Ali Ibrahimaj. – Foto: VfR

Der VfR Mannheim hat die Möglichkeit genutzt, Luca Stellwagen zu verpflichten. Der 27-Jährige wechselt von den Kickers Offenbach zu den Rasenspielern. Die Gespräche zwischen allen Beteiligten verliefen kurzfristig, offen und in einem sehr fairen Rahmen. Stellwagen ist auf der linken Schiene einsetzbar. Mit seiner Erfahrung aus höheren Spielklassen erweitert er die bestehenden Optionen im Kader der Blau-Weiß-Roten und sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Ali Ibrahimaj, Sportvorstand des VfR Mannheim, erklärt: "Die Gespräche mit Kickers Offenbach waren sehr fair und partnerschaftlich. Als sich diese Möglichkeit ergeben hat, haben wir sie geprüft und bewusst genutzt. Luca bringt Erfahrung aus dem leistungsorientierten Seniorenfußball mit, ist im besten Fußballeralter und passt sehr gut in unser bestehendes Gefüge. Wir freuen uns sehr, ihn beim Stadtverein begrüßen zu dürfen." Auch Hakan Atik, Sportlicher Leiter des VfR Mannheim, ordnet die Verpflichtung ein: "Es ging darum, uns eine weitere Option zu schaffen. Luca kennt den Wettbewerb und bringt Erfahrung mit, die uns im weiteren Saisonverlauf zusätzliche Möglichkeiten gibt, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."

Luca Stellwagen sagt zu seinem Wechsel: "Für mich war es wichtig, Beruf und Fußball künftig besser miteinander zu verbinden und sportlich etwas kürzerzutreten, ohne auf Ambition zu verzichten. Der VfR Mannheim bietet mir genau dieses Umfeld. Die Gespräche waren offen und wertschätzend – ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe." Im Seniorenbereich sammelte Luca Stellwagen früh Erfahrung und umfangreiche Spielpraxis. Nach seinen ersten Stationen beim SV Sandhausen II entwickelte er sich beim FC-Astoria Walldorf weiter und kam sowohl in der Oberliga Baden-Württemberg als auch in der Regionalliga Südwest regelmäßig zum Einsatz. Es folgte der Schritt in den Profibereich zu Viktoria Köln, wo Stellwagen Erfahrungen in der 3. Liga sammelte. Nach zwei Spielzeiten beim Drittligisten SC Verl war er unter anderem für die SGV Freiberg aktiv, ehe er zuletzt für die Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest auflief. Insgesamt bringt Stellwagen damit ein breites Profil aus dem ambitionierten Seniorenfußball mit.