Drittliga-Erfahrung für die Defensive Der FC Rot-Weiß Erfurt legt nach dem guten Saisonstart personell in der Defensive nach. von PM RWE / FuPa Thüringen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Neuzugang mit jeder Menge Drittliga-Erfahrung: Dominik Becker. – Foto: © FC Rot-Weiß Erfur

Die Blumenstädter haben sich die Dienste von Dominik Becker gesichert. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung an den Steigerwald und erhält beim Thüringer Regionalligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Mit Becker bekommt RWE einen Abwehrspieler, der trotz seines noch vergleichsweise jungen Alters bereits einiges an Erfahrung im Profifußball vorweisen kann. Allein für den 1. FC Saarbrücken stand der gebürtige Koblenzer 71-mal in der 3. Liga auf dem Platz und erzielte dabei drei Treffer. Seine fußballerische Ausbildung begann Becker bei der TuS Koblenz, ehe es ihn in den Nachwuchs des 1. FC Köln zog. 2019 wechselte der 1,88 Meter große Verteidiger zu Werder Bremen, für dessen zweite Mannschaft er 33 Partien in der Regionalliga Nord absolvierte.

Über Bremen und Saarbrücken nach Erfurt Im Januar 2022 folgte der Schritt zum 1. FC Saarbrücken – zunächst auf Leihbasis. Beim FCS fasste Becker in der 3. Liga Fuß und empfahl sich für eine langfristige Zusammenarbeit. Im Sommer 2023 verpflichteten ihn die Saarländer fest. Auch im DFB-Pokal kam der Innenverteidiger dreimal zum Einsatz. Becker gehörte zudem zu jener Saarbrücker Mannschaft, die in der Saison 2023/24 mit ihrem sensationellen Pokallauf bis ins Halbfinale vorstieß. Ein Jahr später kämpfte er mit dem FCS in der Relegation um den Sprung in die 2. Bundesliga.