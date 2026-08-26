Drittliga-Erfahrung für die Defensive

Die Blumenstädter haben sich die Dienste von Dominik Becker gesichert. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung an den Steigerwald und erhält beim Thüringer Regionalligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
Mit Becker bekommt RWE einen Abwehrspieler, der trotz seines noch vergleichsweise jungen Alters bereits einiges an Erfahrung im Profifußball vorweisen kann. Allein für den 1. FC Saarbrücken stand der gebürtige Koblenzer 71-mal in der 3. Liga auf dem Platz und erzielte dabei drei Treffer.
Seine fußballerische Ausbildung begann Becker bei der TuS Koblenz, ehe es ihn in den Nachwuchs des 1. FC Köln zog. 2019 wechselte der 1,88 Meter große Verteidiger zu Werder Bremen, für dessen zweite Mannschaft er 33 Partien in der Regionalliga Nord absolvierte.
Im Januar 2022 folgte der Schritt zum 1. FC Saarbrücken – zunächst auf Leihbasis. Beim FCS fasste Becker in der 3. Liga Fuß und empfahl sich für eine langfristige Zusammenarbeit. Im Sommer 2023 verpflichteten ihn die Saarländer fest.
Auch im DFB-Pokal kam der Innenverteidiger dreimal zum Einsatz. Becker gehörte zudem zu jener Saarbrücker Mannschaft, die in der Saison 2023/24 mit ihrem sensationellen Pokallauf bis ins Halbfinale vorstieß. Ein Jahr später kämpfte er mit dem FCS in der Relegation um den Sprung in die 2. Bundesliga.
Erfahrung auf internationaler Bühne bringt der Erfurter Neuzugang ebenfalls mit. Zwischen 2016 und 2018 lief Becker insgesamt 19-mal für die deutschen U17-, U18- und U19-Nationalmannschaften auf.
In Erfurt soll Becker nun der Defensive zusätzliche Qualität und Erfahrung geben. RWE-Cheftrainer Fabian Gerber freut sich entsprechend über den Neuzugang: „Wir sind sehr froh, dass wir Dominik von unserem rot-weißen Projekt überzeugen konnten. Aufgrund seiner Erfahrung und Zweikampfstärke wird er unserer Defensive noch mehr Variabilität und Stabilität verleihen.“
Mit der Verpflichtung des ehemaligen Saarbrückers gewinnt Rot-Weiß damit eine weitere erfahrene Option für die Defensive – und bindet Becker gleich für die kommenden beiden Spielzeiten an den Verein.