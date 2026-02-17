Drittliga-Akteur steht in den Viertelfinals - jetzt für ihn abstimmen

"People’s Puskas Award": Niederweninger Fussballer hofft auf Halbfinal-Einzug. Der Schaffhauser Amateurfussballer Yannick Schlatter vom FC Niederweningen steht mit seinem besonderen Treffer in den Viertelfinals des "People’s Puskas Award"! Aus ursprünglich 100 zur Auswahl stehenden Toren hat sich Schlatter mit seinem Prachtabschluss gegen die Konkurrenz durchgesetzt und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf den derzeit in Australien lebenden Iren Kane Harris. In den nächsten Stunden kann und sollte jetzt für den Drittliga-Stürmer aus dem Wehntal abgestimmt werden – jede Stimme zählt, um ihm zum Sieg und zur Auszeichnung "Tor des Jahres" zu verhelfen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Veo (@veotechnologies)

FC Adliswil: Ilir Buqaj bleibt Trainer. Beim Zweitligisten FC Adliswil sind die Weichen bereits vor dem Start in die Rückrunde gestellt worden. Ilir Buqaj, der zuvor als spielender Assistenztrainer bei den Sihltalern tätig war, geht gemeinsam mit dem bestehenden Staff in sein zweites Amtsjahr. Der FCA überwintert in der Gruppe 1 auf dem fünften Tabellenplatz und hält damit den Anschluss an die Spitzenteams. Zum Jahresauftakt steht für Buqaj und seine Mannschaft am 22. März das Auswärtsspiel bei Unterstrass im Zürcher Stadtkreis 6 auf dem Programm.

Sebök wechselt zu ungarischem Erstligisten. Peter Sebök verlässt den FC Winterthur. Der 21-jährige Mittelfeldspieler schliesst sich dem Kazincbarcika SC an, dem aktuellen Tabellenletzten der höchsten ungarischen Liga. Erst kürzlich war Sebök Gast bei uns im FuPa-Podcast. Dort sprach er unter anderem darüber, wie er sich nach einer schweren Verletzung neu erfinden musste – und weshalb er fest daran glaubt, dereinst den Sprung in den Profifussball zu schaffen. Diesen nächsten Schritt geht der gebürtige Effretiker nun in der Heimat seiner Eltern. Der langjährige Nachwuchsspieler des FC Zürich feierte im Sommer 2024 sein Comeback bei der in der Erstliga-Gruppe 3 spielenden U21 des FC Winterthur, wo er als Captain seither eine wichtige Stütze und Stammkraft war.

FC Volketswil: "Paco" Sanchez gibt Trainer-Comeback in Region. Beim Drittligisten übernimmt Francisco "Paco" Sanchez das Amt des neuen Interimstrainers. "Der FC Volketswil ist ein gut geführter Verein mit einer sehr guten Infrastruktur. Das waren genug Argumente, um diese Aufgabe zu übernehmen", wird Sanchez zu seiner Verpflichtung zitiert. Zuletzt stand der Trainer Anfang 2024 für einige Monate beim FC Weesen an der Seitenlinie. In der Region Zürich war Sanchez zuvor unter anderem für Weisslingen, Wald, Gossau und Greifensee tätig. Mit Greifensee holte er 2014 den FVRZ-Cuptitel. Der FC Volketswil bezeichnet Sanchez als "absoluten Fachmann", der wertvolle Erfahrungen aus dem Profifussball mitbringe – unter anderem aus früheren Co-Trainer-Stationen in der Challenge League. Sanchez folgt auf Antonio Limata, der vor wenigen Wochen zurückgetreten war. Volketswil, in der vergangenen Saison Cup-Finalist, überwintert in der Gruppe 6 derzeit auf Rang fünf – mit bereits beträchtlichem Rückstand auf die Spitze.

Dardania St. Gallen: Shoshi neu im Staff. Dardania St. Gallen vermeldet die Verpflichtung von Besart Shoshi (ex Rüthi, Montlingen) als neuen Co-Trainer. Gemeinsam mit Begat Bushati soll er den St. Galler Interregio-Verein durch die Rückrunde führen. Bushati hatte die Verantwortung bereits im Spätherbst übernommen, nachdem der bisherige Cheftrainer Oscar Escobar seinen Rücktritt erklärt hatte. Dardania blieb in der ersten Meisterschaftshälfte deutlich unter den Erwartungen und überwintert in der Interregio-Gruppe 5 – der unter anderem auch die FVRZ-Vereine Seefeld, Seuzach und FC Schaffhausen II angehören – auf Rang 11, unmittelbar über den Abstiegsplätzen.