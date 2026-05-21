Drittes Wormatia-Gastspiel in Koblenz, dritte Niederlage

Worms/Koblenz. Tom Fladung wird das Koblenzer Stadion Oberwerth in dieser Saison in keiner guten Erinnerung behalten. Im Spiel bei Cosmos kassierten die Wormser Oberliga-Fußballer mit ihm in der Nachspielzeit das 1:2, beim Spiel bei der TuS Koblenz (2:3) flog der Wormatia-Kapitän mit Gelb-Rot vom Platz und beim jüngsten Auswärtsauftritt bei Rot-Weiß Koblenz fabrizierte Fladung zwei Eigentore, die zu einer 2:4 (1:2)-Pleite beitrugen.
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Das Spiel am Deutschen Eck erinnerte Wormatias Interimstrainer Björn Weisenborn an den Auftritt seiner Mannschaft bei der TuS Koblenz vor nicht allzu langer Zeit. Wie schon da, starteten die Wormser schlecht ins Spiel und wurden erst nach dem Seitenwechsel besser. „Wir wollten anlaufen, intensiv spielen, Druck auf den Ball machen”, umschrieb Weisenborn den Matchplan. „Das hat allerdings nur bedingt geklappt.” Und so ging die 2:1-Halbzeitführung der Hausherren (Tore von Teyler-Jeremy Wozny 35. und Takumu Yamahara 44.) laut Weisenborn „voll in Ordnung”. Immerhin ließ der Treffer von Wormatia-Talent Omar Hahem Sayed den VfR weiter hoffen (45+2.).
Wie schon gegen die TuS stellte Weisenborn in der Pause auf Dreierkette um, und in der Folge glich Laurenz Graf per Kopfball nach einem Eckball von Nico Jäger zum 2:2 aus (63.). Weitere Gästetreffer blieben anschließend aber trotz guter Gelegenheiten aus. „In dieser Phase müssen wir nachlegen”, sagte Weisenborn, dessen Team weiter offensiv nach vorne spielte – und dafür am Ende bestraft wurde. Erst landete ein Fladung-Klärversuch im eigenen Tornetz (66.), dann stand der Wormatia-Kapitän so ungünstig, dass er eine Hereingabe erneut entscheidend abfälschte (90+3.). Mit „sehr sehr unglücklich” und „da hat er einfach Pech”, kommentierte Weisenborn den „Doppelpack” des Wormser Kapitäns.
Umso mehr freute den 31-Jährigen, dass nach Finn Scheufele am vergangenen Wochenende, in Koblenz mit Emanuel Rogdriguez-Ibarra ein weiterer VfR-Youngster sein Oberligadebüt im Wormatia-Trikot feierte und seine Sache dabei „richtig gut” gemacht hatte. Im abschließenden Saisonheimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach (Sonntag, 15 Uhr, EWR-Arena) könnten weitere Minuten für so manchen VfR-Youngster folgen.
In der kommenden Spielzeit werden die Wormatia-Youngster neben Weisenborn im Training auch von Artur Lemm gefordert. Vor dem Spiel in Koblenz verkündete der Wormser Verein die Verpflichtung des künftigen Trainers (die Wormser Zeitung berichtete), die sich in den vergangenen Tagen bereits herumgesprochen hatte. „Der Verein und ich standen in der Vergangenheit immer wieder im Austausch, aber das richtige Timing hat bislang einfach nicht gepasst“, wird Artur Lemm vom VfR bei seiner Vorstellung zitiert. „Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam diesen Weg gehen.“
Mit in die Nibelungenstadt bringt der 51-jährige Co-Trainer Serdar Parlak, mit dem er zuletzt schon bei Rot-Weiß Walldorf zusammengearbeitet hatte. Björn Weisenborn, der sich mit seinem neuen „Chef” schon ausführlich ausgetauscht hat, sagt: „Ich weiß, dass es für die Spieler intensiv werden wird.”