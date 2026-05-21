Drittes Wormatia-Gastspiel in Koblenz, dritte Niederlage

Das Spiel am Deutschen Eck erinnerte Wormatias Interimstrainer Björn Weisenborn an den Auftritt seiner Mannschaft bei der TuS Koblenz vor nicht allzu langer Zeit. Wie schon da, starteten die Wormser schlecht ins Spiel und wurden erst nach dem Seitenwechsel besser. „Wir wollten anlaufen, intensiv spielen, Druck auf den Ball machen”, umschrieb Weisenborn den Matchplan. „Das hat allerdings nur bedingt geklappt.” Und so ging die 2:1-Halbzeitführung der Hausherren (Tore von Teyler-Jeremy Wozny 35. und Takumu Yamahara 44.) laut Weisenborn „voll in Ordnung”. Immerhin ließ der Treffer von Wormatia-Talent Omar Hahem Sayed den VfR weiter hoffen (45+2.).

Wie schon gegen die TuS stellte Weisenborn in der Pause auf Dreierkette um, und in der Folge glich Laurenz Graf per Kopfball nach einem Eckball von Nico Jäger zum 2:2 aus (63.). Weitere Gästetreffer blieben anschließend aber trotz guter Gelegenheiten aus. „In dieser Phase müssen wir nachlegen”, sagte Weisenborn, dessen Team weiter offensiv nach vorne spielte – und dafür am Ende bestraft wurde. Erst landete ein Fladung-Klärversuch im eigenen Tornetz (66.), dann stand der Wormatia-Kapitän so ungünstig, dass er eine Hereingabe erneut entscheidend abfälschte (90+3.). Mit „sehr sehr unglücklich” und „da hat er einfach Pech”, kommentierte Weisenborn den „Doppelpack” des Wormser Kapitäns.

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