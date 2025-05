Drittes Unentschieden in Folge für SGDG

Trotz eines starken und ausgiebigen Livetickers auf Fußball.de hier der Spielbericht:

Abwechslungsreich fing das Spiel an, wodurch es auf beiden Seiten Torchancen gab. Nach einer viertel Stunde hatte die SGDG Glück, nicht in Rückstand zu geraten, nachdem ein Distanzsschuss von Issbrücker die Latte traf. Erst in der 33. Minute reichte ein langer Ball auf Jacob, um das 0:1 für Vacha zu erzielen. Keine 2 Minuten später war es erneut Jacob, der nach einem Zuspielfehler auf 0:2 erhöhte. Die Messe schien zunächst gelesen, dachte man doch, dass ein Tabellenzweiter hier nun nichts mehr anbrennen lässt. Doch Ballenberger, welcher seine Schuhe für dieses Spiel noch einmal vom Nagel holte, zeigte seine ganze Klasse. Den Ball auf dem rechten Flügel erlaufend täuschte er zur Flanke in den Strafraum an. Überlegt lässt er das runde Leder über den Spann rutschen, über den verdutzten Keeper hinweg zum 1:2 Anschlusstreffer. (44.)In der 2. Halbzeit ließ die SGDG durch den Geruch von "hier geht noch was" antreiben. Vacha wurde zunehmend passiver und ideenloser im Spiel. In der 57. Minute stocherte im Strafraumgewühl Coach Böttner den Ball zu Ludwig durch, der den 2:2 Ausgleich erzielte. Anschließend passierte nicht mehr viel. Vacha wollte augenscheinlich nicht mehr, die SGDG wollte Fehler vermeiden. Doch in der 89. Minute wäre sogar noch das 3:2 für die SGDG möglich gewesen, nachdem Kuhn einen Sololauf startete und anschließend Ludwig bediente. Dieser machte einen Haken, ließ damit den Gegner stehen, schob den Ball jedoch per Grätschschuss knapp rechts am Tor vorbei.

Beschweren kann man sich über ein 2:2 gegen den jetzigen Tabellendritten nicht, welcher nach Abpfiff sichtlich enttäuscht über die eigene Leistung und vermutlich auch etwas überrascht von der Leistung der SGDG war.