Drittes Testspiel, dritter Sieg – Fortuna siegt gegen A-Ligsten

Fortuna Düsseldorf siegt 12:1 beim VfL Benrath – Foto: Bryan Razzeto

Das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung bedeutet auch den dritten Sieg für Fortuna Düsseldorf. Gegen den Nachbarn VfL Benrath, der im Kreisoberhaus zuletzt eine gute Saison hingelegt hat, war das 12:1 ein erwartbarer Pflichtsieg, bei dem sich in der 14. Spielminute durch den Gegentreffer ein kleiner Schönheitsfehler eingeschlichen ist.

Mit sechs Neuzugängen in der Startaufstellung schickt Alexander Ende seine Mannschaft ins dritte Testspiel binnen einer Woche. Und die Neuen legten munter los: Sascha Risch (5.) und Steven van der Sloot (8.) brachten in den ersten zehn Minuten direkt mal die frühe Führung. Dann der kleine Schocker. Kutaiba Kassar (14.) nutzt einen Ballverlust des Zweitliga-Absteigers gnadenlos aus und versenkt zum 1:2-Anschlusstreffer – es sollte der einzige für den VfL an diesem Donnerstagabend bleiben. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte durften dann alle mal ran. Jomaine Consbruch (22.), Jordi Paulina (25.), Eric Hottmann (26.), Dominique Heintz (31.) und Noah Egouli (41.) zerstörten jede Benrather Hoffnung auf ein Testspiel-Wunder und machten es der DFB-Elf in der Partie gegen Curacao und Brasilien gleich – mit einer 7:1-Führung für den Drittligisten ging es in die Kabine.

Mit acht Wechseln auf Seiten der Fortuna ging es weiter. Im Grunde ging es wieder nur in eine Richtung. Mechak Quiala-Tito (51.) und Fabian Schleusener (58.) erhöhten auf 9:1. Schleusener legte per Kopf den nächsten Treffer nach und schnürte vom Punkt in Spielminute 86 den Hattrick – damit weiß man in Düsseldorf auf jeden Fall, dass der neue Mann treffsicher ist, denn er hat bislang in jeder Partie getroffen. Und kurz vor Schluss machte U19-Spieler Anas Slimani das komplette Dutzend voll.