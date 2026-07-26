Drittes Testspiel der Vorbereitung: Zweiter Sieg in Folge für den SSV

Jan Niklas Breuer Re. im Bild Inter Euskirchen, im Zweikampf mit SSV Weilerswist Neuzugang Noah Fabritzius li. im Bild, Beobachter der Situation Firat Bagkan SSV Weilerswist ganz li. im Bild – Foto: M. St.

Am Ende durfte sich die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske über den zweiten Sieg in Folge freuen und bleibt damit auch im dritten Vorbereitungsspiel ungeschlagen.

Am heutigen Sonntag empfing der SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum die Gäste von Inter Euskirchen zum dritten Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2026/27.

Die verdiente Führung fiel schließlich in der 21. Minute. Nach einer Unordnung in der Defensive von Inter Euskirchen schaltete Mike Nandzik am schnellsten. Er bewahrte in der unübersichtlichen Situation die Ruhe und Übersicht und schob den Ball souverän zur 1:0-Führung für den SSV Weilerswist ein.

Von Beginn an war der SSV die spielbestimmende Mannschaft. Die Ziburske-Elf kontrollierte über weite Strecken der ersten Halbzeit das Geschehen und ließ den Gästen aus Euskirchen kaum Möglichkeiten, ins Spiel zu finden.

Nur vier Minuten später legten die Gastgeber nach. Nach einem sehenswerten Angriff stand Dennis Besirovic frei vor Inter-Keeper Premku. Statt selbst den Abschluss zu suchen, bewies Besirovic großen Teamgeist und legte den Ball uneigennützig nach rechts auf den völlig freistehenden Mike Nandzik. Dieser hatte keine Mühe, seinen Doppelpack zu schnüren und auf 2:0 für den SSV zu erhöhen.

Mit dieser hochverdienten Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel knüpfte der SSV zunächst an die starke Leistung aus der ersten Halbzeit an.

Mit zunehmender Spieldauer fanden jedoch auch die Gäste aus Euskirchen immer besser in die Partie. Die zahlreichen Wechsel auf Seiten der Hausherren nahmen dem Spiel der Weilerswister etwas den Rhythmus, sodass Inter mehr Spielanteile verbuchen konnte.

Vor allem Gästestürmer Nico Heuser sorgte immer wieder für Gefahr. Mit seiner Dynamik stellte er die Defensive des SSV mehrfach vor große Herausforderungen und nahm es dabei teilweise sogar mit mehreren Gegenspielern gleichzeitig auf. Auch spielerisch wusste Inter Euskirchen in dieser Phase zu überzeugen.

In der 71. Minute belohnten sich die Gäste schließlich für ihre Leistungssteigerung. Und wer sollte es auch sonst sein? Nico Heuser war zur Stelle und verkürzte mit seinem Treffer auf 1:2.

Damit brachte er seine Mannschaft noch einmal zurück ins Spiel und sorgte für eine spannende Schlussphase.

Trotz aller Bemühungen gelang Inter Euskirchen jedoch kein weiterer Treffer. Der SSV Weilerswist verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte am Ende einen verdienten 2:1-Erfolg.

Damit bleibt der SSV Weilerswist auch im dritten Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen. Aus den bisherigen drei Begegnungen stehen ein Unentschieden sowie zwei Siege zu Buche – eine erfreuliche Zwischenbilanz für die Mannschaft von Frederik Ziburske.

Weiter geht es für den SSV bereits am kommenden Freitag, den 31. Juli 2026, beim REWE-Ista-Cup in Ahrem. Dort trifft die Ziburske-Elf um 18:30 Uhr auf den Gastgeber SSV Rot-Weiß Ahrem. Am Sonntag, den 2. August 2026, wartet dann um 15:30 Uhr Ligakonkurrent SV Schwarz-Weiß Nierfeld auf den SSV Weilerswist.