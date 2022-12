Drittes Spiel in Folge ohne Gegentor

Bei winterlichen Bedingungen kam es am vergangenen Sonntag zum finalen Spiel im Jahre 2022. Zu Gast im Neugreuth war die zweite Mannschaft des SV Wannweil. Wie schon vor dem Spiel zu erwarten war, war es von Anfang an ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das des Tabellenletzten. Viel Druck, viel Ballbesitz und einige Chancen reichten aber für die Jungs von Steffen Lewerenz nicht, in Führung zu gehen. So musste ein Foulelfmeter in der 32. Spielminute her, den Ufuk Denizlerli sicher verwandelte und so für das hochverdiente 1:0 sorgte. Trotz der drückenden Dominanz konnte jedoch vor dem Halbzeitpfiff kein Tor mehr erzielt werden. Halbzeit zwei spiegelte den Verlauf der ersten wieder und doch änderte sich die Chancenverwertung dahingehend, dass aus den Chancen auch Tore wurden. Bevor die sechs Tore der zweiten Halbzeit fielen, scheiterte jedoch Denizlerli beim zweiten Foulelfmeter am Wannweiler Keeper Josip Lovrenovic in der 52. Spielminute. Ferenc Grosz war es, der den Torreigen in der 61. Spielminute per Distanzschuss eröffnete und so einige Zuschauer zum Durchatmen brachte. Fünf Minuten später erzielte Marcell Schubmann das 3:0, ehe Grosz in der 69. dann auf 4:0 stellte. Joker Lars Wettstein konnte nach einer unübersichtlichen Situation im Sechzehner der Wannweiler seinen Torriecher unter Beweis stellen und stellte nach 71 Minuten auf 5:0. Kurz vor Schluss waren es Daniel Hileaga und Denis Brückner, die dann zum 7:0-Endstand einnetzten. Nach dem 7:0-Sieg konnten die Hofbühlkicker die letzten drei Spiele allesamt ohne einen Gegentreffer gewinnen und stehen nun mit einem Spiel weniger auf Rang 2 der Tabelle mit 34 Punkten und 50:15 Toren.