Drittes Spiel, dritter Sieg: Ersatzgeschwächter FCL dreht Rückstand

Der FC Langengeisling eroberte die Tabellenführung. – Foto: Marc Marasescu

„Hochzeit mit Hindernissen“ heißt ein Hollywood-Film von 1983. „Hochzeiten als Hindernisse“ hieß es beim FCL. Kilian Stenzel war am Freitag vor den Traualtar getreten, nach der Trauung stand die Mannschaft komplett Spalier. Ein paar Spieler blieben gleich – wie vereinbart – auf der Feier. Zwei FCL-Akteure weilten auf einer anderen Vermählungs-Feier, und Raffael Jorge war als Trauzeuge bei einer Hochzeit in Italien. Außerdem war Lucas Seeholzer wegen einer Familienfeier verhindert, „und ich wäre fast zu spät zur Abfahrt gekommen, weil meine Kleine Kindergeburtstag gefeiert hatte“, erzählt lachend Spielertrainer Max Hintermaier, der aber vorab nicht jammern wollte: „Wir haben einen großen Kader.“

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Der FC Langengeisling hat am Freitag mit einem 2:1 (0:0) beim SV Aschau am Inn den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren und die Tabellenspitze erklommen. Saisonübergreifend war es die 14. Partie in Serie ohne Niederlage. Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als gut gewesen.

Die erste Möglichkeit hatten Geisling: Kilian Kaiser spielte einen Steckpass auf Maxi Birnbeck, der aber zu lange zögerte und vergab (15.). Wenig später musste FCL-Torwart Michael Hierl per Fußabwehr klären, dann war es Max Maier, der nach einem weiten Pass in letzter Sekunde per Grätsche rettete. Kurz vor der Pause stand zweimal Birnbeck im Mittelpunkt, er brachte den Ball aber erneut nicht im Tor unter. „Insgesamt hatte Aschau zwar mehr Ballbesitz, die größeren Chancen hatten aber schon wir, nicht zuletzt deshalb, weil unser Torwart richtig gute Bälle nach vorn geschlagen hatte“, so Hintermaier über die ersten 45 Minuten.

Die zweite Hälfte begann turbulent, nach vier Minuten ging Aschau in Führung. Nach einem Pass in die Tiefe rutschte Hierl weg und musste sich tunneln lassen. Nur zwei Minuten später große Aufregung und Diskussionen mit dem Schiedsrichter auf Seiten der Gastgeber: Daniel Steinhauer musste mit der Ampelkarte vom Platz. Geisling also in Überzahl, nur acht Minuten danach stand es 1:1. Maier schlug einen Freistoß von links nach innen, der Ball wurde verlängert an den langen Pfosten, wo Kaiser einschob. Wieder nur sieben Minuten danach lag man 2:1 vorn, „nach einer super Aktion von Florian Schmuckermeier“, so Hintermaier. Der spielende Co-Trainer tankte sich durch die Abwehr und jagte den Ball von halblinks knapp außerhalb des Strafraums unhaltbar ins lange Eck.

Obwohl die Aschauer in Unterzahl waren, setzten sie jetzt alles auf eine Karte und berannten den Strafraum der Gäste. Chancen ergaben sich aber nur aus Standards, doch vor allem die kopfballstarken Defensivkräfte Maier und Paul Bucher hatten die Lufthoheit, sodass Hierl kaum mehr eingreifen musste. Als in der Nachspielzeit bei den Gastgebern auch noch Birol Karatepe mit Gelb-Rot runter musste, war der FCL-Dreier besiegelt.

Nach der Partie wurde in der Kabine nur ganz kurz gefeiert. So schnell wie möglich ging es nämlich zurück nach Langengeisling, zum Fest in den Stenzel-Garten. Dort gab es dann gleich drei Dinge zu feiern: die Hochzeit, den Sieg und die Tabellenführung. Alle Hindernisse aus dem Weg geräumt.