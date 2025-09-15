Drittes Spiel, dritter Sieg - aber: »Schwierig in Worte zu fassen«

Am Ende geht es nicht um den Schönheitspreis. Auch steht nicht die Entwicklung - wie vielleicht bei der Club-Reserve - im Vordergrund. Das, was zählt, sind Tore - und natürlich Punkte! Und so wird die Art und Weise in ein paar Tagen mehr oder weniger egal sein: Der FC Ruderting hat von Mittelfranken den anvisierten Dreier mitgenommen, die Pflichtaufgabe beim Aufsteiger gelöst - der Saisonauftakt mit drei Siegen in drei Spielen ist somit aber mal so richtig geglückt.

Neun Punkte, 10:1 Tore, am Sonntagnachmittag der Sieg bei der Zweitliga-Reserve des 1. FC Nürnberg - und dennoch ist die derzeitige Situation für FCR-Managerin Johanna Maier "schwierig in Worte zu fassen". Freilich, im Lager des Vizemeisters ist man froh, dass es in der noch jungen Saison gut läuft. Wenn nicht sogar hervorragend, wenn man die blütenweiße Weste als Maßstab nimmt. "Wir wissen, wo unsere Stärken liegen", freut sich die Sportliche Leiterin der Niederbayern. Sie ist aber auch selbstkritisch: "Uns ist aber auch klar, woran wir noch arbeiten müssen. Die Mannschaft muss noch besser zusammenfinden."

Aber Ruderting ist auch in dieser Runde wieder Ruderting - also eine absolute Spitzenmannschaft der Bayernliga, die mit allen Wassern gewaschen ist. Parzhuber, Bauer & Co. wissen, was zu tun ist - auch wenn es mal spielerisch vielleicht nicht so läuft. "Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen: Sehr viel Unruhe am Ball, sehr viele unsaubere Pässe", blickt Johanna Maier zurück. Das temporäre eigene Unvermögen wusste der FCR aber zu kompensieren. "Es war das erwartet harte Spiel. Ruderting hat oft an der Grenze agiert", stellt Club-Trainer Joschka Hobitz fest. "Also alles wie erwartet. Wir haben eigentlich relativ gut dagegen halten können."