Kopf an Kopf begegnen sich zum dritten Mal Ingelheims Kapitän Tom Zimmer (rechts) und sein Gimbsheimer Pendant Kevin Seibert vor der Partie im August. Archivfoto: Mario Luge

Drittes Ingelheimer Treffen mit Gimbsheim Ingelheims Co-Trainer Oehler bestätigt „gute Stimmung" +++ Erstes Spiel nach Trennung von Chefcoach Johannes Schön

Ingelheim/Bingen. Zum dritten Mal in dieser Spielzeit treffen die Fußballer der Spvgg. Ingelheim auf den Rheinhessen-Rivalen SV Gimbsheim. Nach dem 3:3 in der Meisterschaft am 1. August und der 1:2-Pleite im Verbandspokal muss die Elf vom Blumengarten am Sonntag (15 Uhr) zum Rückrunden-Auftakt beim Tabellendritten ran. Und das nur wenige Tage nach der Trennung von Cheftrainer Johannes Schön.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Vermutlich werden die Ingelheimer wieder nicht hoch gewinnen. Aber ein Remis wäre mit einer starken Leistung nicht unmöglich, wie Co-Trainer Eric Oehler bestätigt. „Die Stimmung innerhalb des Teams ist gut“, sagt der frühere Dexheim-Coach. „Der Zusammenhalt top.

Morgen, 15:00 Uhr SV Gimbsheim Gimbsheim SpVgg Ingelheim Ingelheim 15:00 PUSH In Worms war die Ausgangslage ähnlich. Da haben wir sogar mit knapp 50 Minuten Unterzahl extrem wenig zugelassen und verdient drei Punkte geholt.“ Mit der Hinrunde (Platz 11, 19 Punkte) sind die Ingelheimer nicht happy. „Natürlich hätten wir gerne mehr Punkte“, so Oehler. „Gerade das letzte Spiel hätten wir gerne anders gestaltet. Wir hatten aber gerade auch zu Beginn gegen starke Gegner sehr gute Leistungen. Daher sind es gemischte Gefühle – das Thema quantitative personelle Konstanz begleitet uns.“ Wie beruhigend sind sechs Punkte Vorsprung auf die rote Zone? „Sicher kein Grund zum Ausruhen“, findet der „Co“. „Wir haben bis Jahresende drei schwere Gegner. Wenn wir jetzt gemütlich auf das Polster schauen, machen wir im Januar eventuell große Augen. Deshalb wollen wir unbedingt noch punkten.“