Drittes Gegentor macht Borussia Veen sauer

Borussia Veen hat den Befreiungsschlag in der Bezirksliga beim Hamminkelner SV verpasst. Die Krähen unterlagen dem Aufsteiger 2:3 (2:1). Jan Büren, der einen Foulelfmeter verwandelte, sowie Felix Terlinden trafen für die Gäste vor der Pause. Veen liegt nach vier Partien mit nur zwei Punkten auf einem Abstiegsrang.
Trainer Alexander Wisniewski lässt sich vom Tabellenbild nicht aus der Ruhe bringen: „Wir wissen, woran es liegt. Wir schaffen es noch nicht, 90 Minuten unseren Fußball zu spielen. Und wieder haben wir einen Weckruf benötigt, um Gas zu geben.“ Der Weckruf war das 0:1 durch Tom Wirtz nach einer Viertelstunde. Büren glich nach einem Foulspiel an Terlinden vom Elfmeterpunkt aus (28.). Terlinden gelang das 2:1 nach Zuspiel von links von Linus van Treek in Nachspielzeit der ersten Hälfte.
Das 2:2 markierte abermals Wirtz, der Keeper Janek Keusemann per Strafstoß überwand (75.). Das 3:2 für den HSV (88.) stieß Wisniewski doppelt bitter auf. Denn Torschütze Hassan Hamzaoglu habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen: „Er hatte zuvor zweimal nachgetreten.“