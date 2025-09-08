Veen kommt noch nicht in Tritt. – Foto: Jette Oster

Drittes Gegentor macht Borussia Veen sauer Borussia Veen wartet in der Bezirksliga weiter auf den ersten Saisonerfolg. Die Partie beim Aufsteiger Hamminkelner SV geht 2:3 verloren. Warum den Gästen den letzten Gegentreffer sauer aufstößt.

Borussia Veen hat den Befreiungsschlag in der Bezirksliga beim Hamminkelner SV verpasst. Die Krähen unterlagen dem Aufsteiger 2:3 (2:1). Jan Büren, der einen Foulelfmeter verwandelte, sowie Felix Terlinden trafen für die Gäste vor der Pause. Veen liegt nach vier Partien mit nur zwei Punkten auf einem Abstiegsrang.

Wisniewski weiß, wo er anzupacken hat Trainer Alexander Wisniewski lässt sich vom Tabellenbild nicht aus der Ruhe bringen: „Wir wissen, woran es liegt. Wir schaffen es noch nicht, 90 Minuten unseren Fußball zu spielen. Und wieder haben wir einen Weckruf benötigt, um Gas zu geben.“ Der Weckruf war das 0:1 durch Tom Wirtz nach einer Viertelstunde. Büren glich nach einem Foulspiel an Terlinden vom Elfmeterpunkt aus (28.). Terlinden gelang das 2:1 nach Zuspiel von links von Linus van Treek in Nachspielzeit der ersten Hälfte.