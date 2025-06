Dritter Zugang beim Absteiger aus der Oberliga

Transfer Hattrick

Willkommen bei den Azzurri, Dan Constantinescu! Erfolgreich abgeschlossener Transfer von den Young Boys Reutlingen zu uns an den Goldäcker. Als starker Rechtsfüßer in der Abwehr ist er eine super Ergänzung für unser Team & auch seine Spielweise sehen wir für die Zukunft als Bereicherung. Benvenuto al Calcio!

Außerdem standen diese Transfers bereits fest:

Herzlich Willkommen bei den Azzurri Georgios Kaligiannidis! Zur kommenden Saison dürfen Georgios Kaligiannidis vom FV Neuhausen am Goldäcker begrüßen. Georgios „Gogo“ hat in der letzten Saison für Furore und einige Scores als Mittelfeldspieler gesorgt. Seine Spielweise ist eine super Ergänzung im Kader. Wir freuen uns über deine Bereicherung im Team & eine erfolgreiche Zusammenarbeit für die Saison 25/26. Benvenuti al Calcio!

Willkommen bei den Azzurri Pero! Es ist nun offiziell- Pero Mamic wechselt in der kommenden Saison 2025/26 vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen zu Calcio. Wir sind mehr als glücklich einen talentierten, ehrgeizigen und motivierten Spieler wie Pero bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird uns in vielerlei Hinsicht in der Mannschaft bereichern. Pero ist unser erster Neuzugang in der kommenden Saison & wir freuen uns auf eine super Zusammenarbeit! Benvenuti Pero al Calcio!

