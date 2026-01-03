Dritter Wintertransfer: Oberligist rüstet weiter nach

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es nach dem Jahreswechsel bereits den dritten Zugang bekannt. Folgende Informationen teilt der Oberliga-Verein auf Instagram mit:
NEUZUGANG NR 3 – HERE WE GO!
Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld!
Mit Hazir Shala (21) stößt ein spielintelligenter Akteur, mit starker Mentalität und gutem Abschluss zu uns.
Hazir wurde beim Karlsruher SC ausgebildet und spielte zuletzt beim SV Fellbach.
Willkommen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Hazir!
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen
