 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

Dritter Wintertransfer: Oberligist rüstet weiter nach

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen verpflichtet Hazir Shala vom SV Fellbach.

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
08 Bissingen
SV Fellbach
Hazir Shala
Hazir Shala

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es nach dem Jahreswechsel bereits den dritten Zugang bekannt. Folgende Informationen teilt der Oberliga-Verein auf Instagram mit:

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

NEUZUGANG NR 3 – HERE WE GO!

Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld!

Mit Hazir Shala (21) stößt ein spielintelligenter Akteur, mit starker Mentalität und gutem Abschluss zu uns.

Hazir wurde beim Karlsruher SC ausgebildet und spielte zuletzt beim SV Fellbach.

Willkommen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Hazir!

---

Die Wintertestspiele des FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf

Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 03.1.2026, 10:30 Uhr
redAutor