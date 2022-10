Dritter Weidaer Heimsieg in Folge Eintracht Sondershausen hatte in der Vorwoche den Heimsieg verpasst, musste in der Nachspielzeit den Martinrodaer Ausgleich hinnehmen. Weida kam bei Erfurt Nord über ein torloses Unentschieden nicht hinaus.

Auch die erste Chance hatten die Gäste. Christoph Haase klärte im Herauslaufen gekonnt gegen den anstürmenden Unhurian. Auf Weidaer Seite schoss Dustin Schmidt aus 20 Metern knapp vorbei. Aus zwei verheißungsvollen Freistößen machte der FC Thüringen viel zu wenig, so dass Eintracht zur nächsten Tormöglichkeit kam. Menke scheiterte aus Nahdistanz am hervorragend reagierenden Haase. Hartmanns Drehschuss verfehlte das Eintracht-Tor. Auf der Gegenseite traf Seidel das Außennetz des Weidaer Tores. Fast mit dem Halbzeitpfiff noch eine Weidaer Ecke. Kapitän Julius Grabs brachte diese nach innen, Nick Pohland war mit dem Kopf zur Stelle und erzielte die Weidaer Führung. xAber es gab noch einen Gegenzug. Nach Weidaer Foul ließ der gut amtierende Schiedsrichter Dirk Läsker Vorteil laufen, Unhurian traf auch ins Tor, aber aus Abseitsposition.

Sofort nach Wiederanpfiff der nächste Hochkaräter für Sondershausen. Die Eingabe von Menke verpasste der völlig freie Unhurian, der den Ball nicht traf. Weida wollte den zweiten Treffer, Dominic Schmidt schoss drüber. Dann hatte Bruder Dustin das 2:0 auf dem Fuß, aber Svarc im Eintracht-Tor klärte mit starker Fußparade. Weida brachte nun neue Spieler. Tsvetan Mihov kam für den angeschlagenen und mit Gelb belasteten Marcel Hartmann, Diego Pohl für Robin Paulick. In der 71.Minute die Vorentscheidung. Weidas Torjäger Tim Urban kam halblinks an den Ball und ließ Svarc mit einem platzierten Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit, sein sechster Punktspieltreffer. Für den Torschützen zum 2:0 kam dann Tom Eichberger in die Partie, der in der 88. Minute im Duett mit Grabs den Eintracht-Keeper noch nicht überwinden konnte. Es gab die nächste Ecke, die mit dem 3:0 gekrönt wurde. Der Ball kam von der rechten Seite wieder in die Mitte, wo sich Nick Pohland am langen Pfosten freigelaufen hatte und zum zweiten Mal im Spiel per Kopf traf. Der stark spielende Diego Pohl und Grabs hatten dann sogar noch den vierten Treffer auf dem Fuß, aber Svarc konnte retten.

Fazit: Weida siegte damit im dritten Heimspiel in Folge und setzte sich in der Spitzengruppe fest. Der Abstand auf die hinteren Plätze wurde ausgebaut. Es folgt nun das schwere Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger Glücksbrunn Schweina.