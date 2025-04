Dritter TSV Bernhausen fährt zum Zweiten SV Waldhausen

Am 25. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, stehen sowohl im oberen als auch im unteren Tabellenbereich entscheidende Spiele an. Besonders die Mannschaften, die in den Abstiegskampf verwickelt sind, müssen alles geben, während Spitzenreiter TSV Weilimdorf weiterhin auf den Aufstieg hofft.