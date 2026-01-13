Dritter Trainer, viele Verletzte in der Hinrunde: Der SE Freising muss aufpassen

Freising – Wie ist der bisherige Saisonverlauf zu bewerten? Eher nicht so gut, lautet das Fazit für die Fußballer des SE Freising in der Bezirksliga Nord. Angetreten waren die Lerchenfelder mit hohen Zielen und Trainer Alex Schmidbauer – bald steht schon der dritte Coach in dieser Runde an der Seitenlinie. Und aktuell müssen die Freisinger, statt nach dem Landesliga-Aufstieg zu greifen, auch eher auf der Hut sein, dass sie nicht auf einen der Abstiegsrelegationsränge abstürzen. 24 Punkte aus 17 Partien und Tabellenplatz zehn – das hatte man sich beim SEF definitiv anders vorgestellt. Ein Resümee.
Muss man ein Problem definieren, das sich durch die SEF-Saison zieht wie sonst kein anderes, dann ist es sicher die Offensive. 38 Treffer haben die Lerchenfelder in 17 Partien erzielt. Das ist gar nicht so verkehrt, das sind etwas mehr als zwei Tore pro Spiel. Damit haben die Gelb-Schwarzen beispielsweise nur drei „Buden“ weniger auf dem Konto als Tabellenführer SV Walpertskirchen. Allerdings verfälschen zwei Matches den Eindruck: Schlusslicht Fatih Ingolstadt schenkten die SEF-Kicker sieben Stück ein, ebenso wie dem Vorletzten TSV Ober-/Unterhaunstadt. Dagegen blieben die Domstädter oft in wichtigen Spielen blass.
Das Problem: Dem SEF fehlte zu lange ein wirklicher Knipser. Anfangs hatten die Freisinger den noch mit Joshua Steindorf, doch der 23-Jährige verabschiedete sich Mitte September nach elf Treffern ins Lazarett. Und da auch Christian Schmuckermeier zu oft verletzt passen musste, konnte die Mannschaft in entscheidenden Momenten selten nachlegen. Fabrizio Brandes (zehn Tore) ackert nach Kräften und sorgt für sehenswerte Treffer, er alleine kann die Last aber nicht stemmen. Die Hoffnung: Sowohl Schmuckermeier als auch Steindorf dürften im März zurück sein und wieder für viel Unruhe im gegnerischen Sechzehner sorgen.
Wenn ein Verein in einer Saison bereits den dritten Trainer hat (in der Winterpause verpflichteten die Freisinger Mijo Stijepic), dann ist das oft ein Stimmungsbarometer. Ende August trennte sich der Lerchenfelder Club, für viele recht überraschend, von Alex Schmidbauer, mit dem die Eintracht noch frohen Mutes und mit hohen Zielen in die Saison gegangen war. Doch hinter den Kulissen muss es schon länger geknirscht haben. Dass dann auch noch Heiko Baumgärtner nach nur wenigen Spielen seinen Platz auf dem Trainerstuhl aus beruflichen Gründen geräumt hat, ist natürlich im Amateurfußball unvermeidbar, aber auch nicht gerade förderlich. Nun hat also Stijepic (46) die Aufgabe, der Truppe seine Spielidee einzuimpfen und eine schlagkräftige Mannschaft zu formen.
Was sich zu Beginn der Spielzeit herauskristallisierte, war ein Defensivproblem. Lange, sicher zu lange, hielt der damalige Trainer Schmidbauer an einer Dreierkette fest. Das kann klappen, wenn die Spieler dafür da sind, was beim SEF aber eher nicht der Fall war. Die Zuschauer hatten das längst gemerkt. Und auch in der Kabine, so war zu hören, soll es kritische Töne gegeben haben. Mit der Viererkette kehrte Freising jedoch auch nur bedingt in die Erfolgsspur zurück, weil sich andere Baustellen – Stichwort Offensive – auftaten. Und Neucoach Baumgärtner musste seinem Team ja auch erst seine Idee von Fußball einpflanzen.
Einer davon ist Joshua Steindorf: Den Youngster konnten die Freisinger vom FC Schwaig und damit von einem Bayernliga-Aufsteiger loseisen. Und der Stürmer schlug ein wie eine Bombe, traf in den ersten fünf Ligapartien siebenmal und legte zudem noch drei weitere Tore auf. Wo der SEF mit einem fitten Steindorf stünde? Solche Fragen sind müßig. Doch auf alle Fälle macht diese Personalie Hoffnung für die Rückrunde.
Ebenfalls ein Lichtblick war Abwehrmann Andreas Abstreiter: Der 26-Jährige kam nach sieben Spielzeiten beim SC Kirchdorf (und damit in der Kreisliga und Kreisklasse) in die Savoyer Au – und ist längst aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Abstreiter steht wie ein Fels in der Brandung, ob in der Vierer- oder auch in der besagten Dreierkette, die in Freising in Summe nicht funktioniert hat. Mit 16 Einsätzen – nur einmal fehlte Abstreiter – ist er einer der Dauerbrenner.
Wer auch positiv auffiel: Rafael Wiesinger. Der 20-Jährige stand schon in der vergangenen Saison im Kader, kam aber über die Rolle des Ergänzungsspielers lange nicht hinaus. Das ist heuer anders: Neben Kapitän Felix Fischer hat der Innenverteidiger alle 17 Partien absolviert und schon so manchen arrivierten Stürmer abgekocht.
Wie geht’s weiter für den SEF, wenn es ab 1. März wieder um Punkte geht? Vieles wird davon abhängen, ob die zahlreichen angeschlagenen Akteure über die Winterpause ihre Verletzungen auskurieren konnten, vor allem die in der Offensive. Und da ist auch noch das Thema des (erneuten) Neuanfangs: Zum Trainingsauftakt am 22. Januar beginnen die Lerchenfelder Fußballer quasi wieder bei Null. Coach Stijepic muss die Spieler und das System kennenlernen, Dinge anpassen, Ideen auf den Weg geben. Das dauert im Fußball – Zeit, die der SEF aber nicht hat. Der Abstand zur Abstiegsrelegationszone beträgt nur einen Zähler. Aber der SEF hat das Zeug dazu, den Fans noch viel Freude zu bereiten. Der Club hat spielerisch sicher einen der besten Kader der Liga. Jetzt gilt es allerdings, die PS auf die Straße zu bringen.