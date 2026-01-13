Dritter Trainer, viele Verletzte in der Hinrunde: Der SE Freising muss aufpassen

Hoffnungsträger: Stürmer Joshua Steindorf (3. v. l.) ließ es in dieser Saison elfmal klingeln, ehe er verletzt ausfiel. Im März dürfte der 23-Jährige wieder am Start sein – und ein wichtiger Faktor für eine gelungene Rückrunde des SE Freising werden. – Foto: Lehmann

Der SE Freising hat eine durchwachsene erste Saisonhälfte hinter sich. Doch beim Fußball-Bezirksligisten gibt es auch einige Lichtblicke.

Freising – Wie ist der bisherige Saisonverlauf zu bewerten? Eher nicht so gut, lautet das Fazit für die Fußballer des SE Freising in der Bezirksliga Nord. Angetreten waren die Lerchenfelder mit hohen Zielen und Trainer Alex Schmidbauer – bald steht schon der dritte Coach in dieser Runde an der Seitenlinie. Und aktuell müssen die Freisinger, statt nach dem Landesliga-Aufstieg zu greifen, auch eher auf der Hut sein, dass sie nicht auf einen der Abstiegsrelegationsränge abstürzen. 24 Punkte aus 17 Partien und Tabellenplatz zehn – das hatte man sich beim SEF definitiv anders vorgestellt. Ein Resümee. Das Offensivproblem Muss man ein Problem definieren, das sich durch die SEF-Saison zieht wie sonst kein anderes, dann ist es sicher die Offensive. 38 Treffer haben die Lerchenfelder in 17 Partien erzielt. Das ist gar nicht so verkehrt, das sind etwas mehr als zwei Tore pro Spiel. Damit haben die Gelb-Schwarzen beispielsweise nur drei „Buden“ weniger auf dem Konto als Tabellenführer SV Walpertskirchen. Allerdings verfälschen zwei Matches den Eindruck: Schlusslicht Fatih Ingolstadt schenkten die SEF-Kicker sieben Stück ein, ebenso wie dem Vorletzten TSV Ober-/Unterhaunstadt. Dagegen blieben die Domstädter oft in wichtigen Spielen blass. Das Problem: Dem SEF fehlte zu lange ein wirklicher Knipser. Anfangs hatten die Freisinger den noch mit Joshua Steindorf, doch der 23-Jährige verabschiedete sich Mitte September nach elf Treffern ins Lazarett. Und da auch Christian Schmuckermeier zu oft verletzt passen musste, konnte die Mannschaft in entscheidenden Momenten selten nachlegen. Fabrizio Brandes (zehn Tore) ackert nach Kräften und sorgt für sehenswerte Treffer, er alleine kann die Last aber nicht stemmen. Die Hoffnung: Sowohl Schmuckermeier als auch Steindorf dürften im März zurück sein und wieder für viel Unruhe im gegnerischen Sechzehner sorgen.

Der neue Trainer: Mijo Stijepic muss dem Team schnell seine Spielidee einimpfen. – Foto: Verein

Die Stimmungslage Wenn ein Verein in einer Saison bereits den dritten Trainer hat (in der Winterpause verpflichteten die Freisinger Mijo Stijepic), dann ist das oft ein Stimmungsbarometer. Ende August trennte sich der Lerchenfelder Club, für viele recht überraschend, von Alex Schmidbauer, mit dem die Eintracht noch frohen Mutes und mit hohen Zielen in die Saison gegangen war. Doch hinter den Kulissen muss es schon länger geknirscht haben. Dass dann auch noch Heiko Baumgärtner nach nur wenigen Spielen seinen Platz auf dem Trainerstuhl aus beruflichen Gründen geräumt hat, ist natürlich im Amateurfußball unvermeidbar, aber auch nicht gerade förderlich. Nun hat also Stijepic (46) die Aufgabe, der Truppe seine Spielidee einzuimpfen und eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Die defensive Ordnung Was sich zu Beginn der Spielzeit herauskristallisierte, war ein Defensivproblem. Lange, sicher zu lange, hielt der damalige Trainer Schmidbauer an einer Dreierkette fest. Das kann klappen, wenn die Spieler dafür da sind, was beim SEF aber eher nicht der Fall war. Die Zuschauer hatten das längst gemerkt. Und auch in der Kabine, so war zu hören, soll es kritische Töne gegeben haben. Mit der Viererkette kehrte Freising jedoch auch nur bedingt in die Erfolgsspur zurück, weil sich andere Baustellen – Stichwort Offensive – auftaten. Und Neucoach Baumgärtner musste seinem Team ja auch erst seine Idee von Fußball einpflanzen. Die Lichtblicke Einer davon ist Joshua Steindorf: Den Youngster konnten die Freisinger vom FC Schwaig und damit von einem Bayernliga-Aufsteiger loseisen. Und der Stürmer schlug ein wie eine Bombe, traf in den ersten fünf Ligapartien siebenmal und legte zudem noch drei weitere Tore auf. Wo der SEF mit einem fitten Steindorf stünde? Solche Fragen sind müßig. Doch auf alle Fälle macht diese Personalie Hoffnung für die Rückrunde. Ebenfalls ein Lichtblick war Abwehrmann Andreas Abstreiter: Der 26-Jährige kam nach sieben Spielzeiten beim SC Kirchdorf (und damit in der Kreisliga und Kreisklasse) in die Savoyer Au – und ist längst aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Abstreiter steht wie ein Fels in der Brandung, ob in der Vierer- oder auch in der besagten Dreierkette, die in Freising in Summe nicht funktioniert hat. Mit 16 Einsätzen – nur einmal fehlte Abstreiter – ist er einer der Dauerbrenner.

Dauerbrenner: Rafael Wiesinger absolvierte alle 17 Saisonpartien bis zum Winter. – Foto: Verein