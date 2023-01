Dritter Testspielsieg: Elstorf besiegt den TSV Auetal Kevin Genske trifft und legt einen weiteren Treffer vor

Die Landesliga-Fußballer vom TSV Elstorf haben im Rahmen der Wintervorbereitung ihren dritten Testspiel-Erfolg eingefahren. Im Heimspiel gegen den Kreisligisten TSV Auetal fuhr die Mannschaft von Hartmut Mattfeldt einen 5:0-Sieg ein. Die Elstorfer können sich schon am 5. Februar im Nachholspiel beim FC Verden 04 mit einem Dreier aus eigener Kraft die Abstiegsplätze verlassen.

Die Mattfeldt-Elf war schon mit zwei Siegen gegen Westercelle (5:3) und Stade (3:1) in die Winterpause gegangen. Der positive Trend schlägt sich nun auch in den Ergebnissen der Testspiele nieder. Die Kicker von der Schützenstraße bezwangen nach dem Harburger TB (4:1) und dem FTSV Altenwerder (5:1) nun also auch den TSV Auetal.

Der TSV rief eine dominante Spielleistung ab, bei der Timo von Reith per Strafstoß, nach einem Foul an Kevin Machado, den ersten Treffer markierte (22.). Der Gefoulte traf kurz vor der Pause selbst (39.). Im zweiten Durchgang mussten die Elstorfer nur damit hadern, teilweise zu viele Gelegenheiten auszulassen. Dafür legten Kevin Genske (58.), von Reith (73.) und Thomas Hübner (77.).