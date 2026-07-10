Dritter Test: Oberligist will beim Regionalligisten überzeugen

Der Start nach dem historischen Aufstieg als Meister der Verbandsliga Württemberg zeigt schon jetzt, wie bewusst Reutlingen diese Vorbereitung nutzen will. Gegen die Stuttgarter Kickers, einen Regionalligisten, verlor die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger zwar 2:3, hielt aber lange mutig dagegen. Unter der Woche folgte gegen den TSV Bernhausen, ein Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein 1:1. Zwei Spiele, zwei unterschiedliche Anforderungen: einmal Widerstand gegen die höhere Klasse, einmal die Pflicht, selbst mehr Spielkontrolle zu entwickeln.

Nun wird die Messlatte erneut angehoben. Der FV Illertissen ist seit Jahren in der Regionalliga Bayern etabliert und wurde zuletzt Vierter. Für einen Oberliga-Neuling ist das ein Gegner, der Fehler schneller sichtbar macht und körperlich wie taktisch eine andere Prüfung stellt. Gerade deshalb passt dieser Vergleich in den Sommerplan. Die Young Boys müssen lernen, wann sie mutig anlaufen können, wann sie tiefer verteidigen müssen und wie sauber die Entlastung gegen stärkeren Druck gelingt. Für Grimminger zählt deshalb weniger das Resultat als die Frage, ob seine Mannschaft auch nach hoher Belastung konzentriert bleibt und in schwierigen Phasen eigene Lösungen finden kann.

Das Spiel am Sonntag um 14 Uhr in Illertissen ist damit mehr als der nächste Termin im Kalender. Es ist ein weiterer Gradmesser für einen Kader, der nach dem Aufstieg gewachsen ist und in dem viele neue Spieler ihre Rollen finden müssen. Die bisherigen Tests haben gezeigt, dass Reutlingen nicht ängstlich auftritt. Nun geht es darum, diese Haltung mit mehr Stabilität zu verbinden.