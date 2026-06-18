Dritter Tag der Sommertour: "Das Fundament des Fußballs" Aus dem Verband +++ Holger Stahlknecht gastiert erneut bei Vereinen in Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FSA

Am Montag ist Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), zu seiner diesjährigen Sommertour durch das Bundesland aufgebrochen. Am zweiten Tag machte der 61-Jährige Halt in Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. In der Region ging es auch am dritten Tag weiter.

Am Mittwoch machte der FSA-Tross Halt bei der SG Union Sandersdorf, beim SV Friedersdorf, bei der SG Jeßnitz und bei der SG 1919 Trebitz. Besonders intensiv hätten die Vereinsvertreter dabei über den Spielbetrieb im Nachwuchs, die Förderung von Sportstätten, die Gewinnung neuer Referees, die Möglichkeiten des Sponsorings sowie die weitere Entwicklung des Mädchenfußballs diskutiert. "Zudem wurde deutlich, dass kleinere Vereine im Land vor großen Herausforderungen stehen, Fördergelder für dringend benötigte Investitionen zu generieren", schreibt der FSA auf seiner Homepage. "Die Leidenschaft und das ehrenamtliche Engagement, das ich in unseren Vereinen erlebe, sind das Fundament des Fußballs in Sachsen-Anhalt", sagte Stahlknecht nach dem dritten Tag der Sommertour. " Der persönliche Austausch vor Ort hilft uns, Herausforderungen besser zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Nur im engen Dialog können wir den Fußball nachhaltig stärken und weiterentwickeln", so der FSA-Präsident weiter.

Tag zwei der Sommertour: "Tolle Gespräche auf Augenhöhe" Nach dem Auftakt in der Börde und der Altmark führten die Stopps den FSA-Präsidenten am Dienstag zum künftigen Verbandsliga-Neuling SG Reppichau, zur SG Empor Waldersee, zum Oranienbaumer SV Hellas und zum SV Grün-Weiß Wörlitz. Gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen habe sich Stahlknecht "insbesondere über den Spielbetrieb, die Sportstättenförderung sowie das Schiedsrichterwesen und die Auswirkungen von Strafen" ausgetauscht, heißt es auf der Homepage des Landesverbandes. Dabei sei deutlich geworden, "dass die Sicherstellung eines attraktiven Spielbetriebs, die Modernisierung und der Erhalt von Sportanlagen sowie die Gewinnung und Wertschätzung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zentrale Zukunftsthemen für die Vereine bleiben", heißt es weiter.

"Auch heute durfte ich wieder tolle Gespräche auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen in den Vereinen führen", sagte Stahlknecht zum zweiten Tag der Sommertour. An diesem sei einmal mehr deutlich geworden, "mit wie viel Herzblut und ehrenamtlichen Engagement hier täglich gearbeitet wird", so der FSA-Präsident: "Zudem haben wir beeindruckende Sportanlagen gesehen, die zeigen, was gemeinsam vor Ort möglich ist. Für diesen Einsatz und die Gastfreundschaft möchte ich mich herzlich bedanken."

– Foto: FSA