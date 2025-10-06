Dritter Sieg in Serie – TSV Pentenried siegt knapp gegen SC Schöngeising

Im dritten Spiel in Folge holt sich der TSV Pentenried einen Sieg und festigt damit seinen Platz unter den Top Fünf der Kreisklasse 1.
Pentenried – Nach dem Sieg im Verfolgerduell gegen den SC Schöngeising schnuppern die Pentenrieder Fußballer immer mehr Höhenluft. Durch den dritten Dreier in Folge festigte die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Suchanke ihren Platz in den Top Fünf der Kreisklasse 1. „Das ist auch unser Anspruch“, stellte der Coach klar.
Der Rückstand zu Rang zwei beträgt für den TSV Pentenried seit Sonntag nur noch fünf Zähler. Dass der TSV derzeit zu den besten Teams der Liga zählt, bewies er im Heimspiel gegen einen starken Gegner eindrucksvoll. „Es war ein gutes Spiel“, befand Suchanke, dessen Mannschaft vor allem durch schnelles Flügelspiel glänzte. Der Coach, der nicht selbst auf dem Feld mitwirkte, hätte sich nur etwas weniger Nervenkitzel gewünscht.
„Es war Wahnsinn, wir haben dreimal den sofortigen Anschlusstreffer kassiert“, sagte Suchanke. Zu allem Überfluss ließ der Schiedsrichter am Ende auch noch zehn Minuten nachspielen. „Keiner wusste, warum“, kommentierte der Pentenrieder Trainer. Zum Schluss war es egal. Für eine gemeinsame Wiesn-Feier reichte die Kraft bei den Grün-Weißen nach der kräftezehrenden Begegnung aber nicht mehr aus.