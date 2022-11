Dritter Sieg in Serie: Schleiz spielt Schweina müde „Im zweiten Durchgang haben wir das Spiel kontrolliert und uns diesen Sieg mehr als verdient.“, zog Roger Fritsch nach durchwachsener Halbzeitbilanz noch ein zufriedenes Fazit nach dem Abpfiff.

In der Tabelle gelingt den Schwarz-Gelben durch den dritten Zu-Null-Sieg in Serie ein erneuter Satz nach vorn, diesmal von Rang zwölf auf den neunten Platz.

Das Wichtigste vorab: Wir wünschen Patrick Köhler, der sich im Duell seiner SG Schweina/Gumpelstadt mit dem FSV Schleiz offenbar schwer am Knie verletzte und nach dem Schlusspfiff ins Krankenhaus gebracht werden musste, alles Gute und eine schnelle, nachhaltige Genesung.

Und nicht nur deswegen dürfte allen Beteiligten die 81. Minute dieser Partie in Erinnerung bleiben. Rund um die Verletzung des Gästekapitäns spielte sich auch die entscheidende Szene dieses Nachmittags ab, die Samba Fatajo mit dem 1:0 für den FSV Schleiz abschloss. Insofern ist es nur allzu verständlich ist, dass die Westthüringer damit haderten, dass die Rennstädter ihren Angriff trotz des am Boden liegenden Köhler zu Ende spielten. Umgekehrt ist es aber auch nur allzu verständlich, dass Schleiz diesen Angriff zu Ende spielte. Denn als Schweina noch in Ballbesitz war, stand Köhler noch aufrecht und ging erst in dem Moment zu Boden, als die Schwarz-Gelben das Leder tief in der gegnerischen Hälfte zurückeroberten.

Und so wurde trotz der bitteren Begleiterscheinung letztlich das stetige Anrennen der Hausherren belohnt, die in einer intensiven Partie, die bis dato als ein 0:0 der besten Sorte durchgegangen wäre, nach der Pause noch einmal zulegen konnten. Bereits im ersten Durchgang ließen beide Teams den Zuschauern keinerlei Verschnaufpausen und legten ein enormes Tempo an den Tag.

„Für mich war Schweina in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft. Uns fehlte es an Ruhe und Passqualität“, hielt FSV-Coach Roger Fritzsch fest, wobei das natürlich auch am aggressiven Spiel lag, das beide Teams an den Tag legten. Auf Seiten der Gäste ließ insbesondere der Führende der Torjägerliste, Moritz Dittmann, mehrfach seine Qualität aufblitzen – wenn auch ohne Erfolg.

Nach dem Wiederanpfiff hielten aber nur noch die Rennstädter dieses Pensum aufrecht, während der furios gestartete Aufsteiger nur noch sporadisch für Entlastung sorgte und in den letzten Minuten stehend K.o. wirkte.

Entsprechend gelang es den Gästen trotz achtminütiger Nachspielzeit nicht mehr, zum Gegenschlag auszuholen. Stattdessen nutzte der Wegbereiter der Schleizer Führung, Lukas Beyer, in der 90. Minute einen kapitalen Bock von Schweinas Noah Griesbrecht aus, um mit dem 2:0 alles klar zu machen.