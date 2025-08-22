Dritter Sieg in Serie? Freie Turner wollen auch in Fallersleben siegen

„Die Kadersituation ist gut, es gibt nichts zu bemängeln. Entscheidend wird aber sein, dass wir die Dinge aus der Anfangseuphorie und den bisherigen Highlights nun in den Liga-Alltag übertragen. Das gilt vor allem für Einstellung und Mentalität“, betont Runzer.

Sein Team habe in den ersten Wochen schon gezeigt, dass es in jedem Spiel Leistungssteigerungen geben könne. „Wir haben uns bisher immer weitergefunden und auch stufenweise genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt geht es darum, diese Entwicklung Woche für Woche konstant auf den Platz zu bringen – auch gegen unangenehme Gegner.“

In der vergangenen Saison gab es drei direkte Duelle gegen Fallersleben. In der Liga konnten die Braunschweiger einen Sieg und ein Unentschieden einfahren, während Fallersleben im Pokal nach Elfmeterschießen weiterkam. Tabellarisch trennen die beiden Teams drei Punkte.

Mit dieser klaren Marschroute wollen die Turner auch in Fallersleben ihre Erfolgsserie fortsetzen und die nächsten Punkte im Landesliga-Alltag einfahren. Anpfiff ist dann um 15.00 Uhr in Fallersleben.