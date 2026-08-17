Dritter Sieg in Serie: Bramstedt bezwingt Bargstedt

Die Bramdstedter bejubeln den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. – Foto: @shots.by.leonie (Instagram)

Die Bramstedter TS hat ihren Lauf in der Kreisliga Westküste Mitte fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Kevin Lutz Fenker gewann am vierten Spieltag mit 3:1 gegen den TuS Bargstedt und feierte damit den dritten Sieg in Folge. Mit neun Punkten aus vier Spielen steht Bramstedt nach dem Wochenende auf Tabellenplatz drei. Bargstedt rutschte mit sechs Zählern auf Rang acht ab.

Fenker sah gerade in dieser Phase einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft. „Wir hatten besonders in der ersten Halbzeit das Spiel komplett unter Kontrolle“, resümierte der Trainer. Bargstedt habe tief und geordnet verteidigt und versucht, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. Seine Mannschaft habe diese Situationen allerdings gut kontrolliert und viel Ruhe im eigenen Spiel gehabt.

Die Gastgeber erwischten am Schäferberg einen nahezu perfekten Start. Bereits in der dritten Minute traf Arlind Ilazi zum 1:0. Bramstedt blieb danach spielbestimmend und legte früh nach: In der 22. Minute erhöhte Kloß auf 2:0.

Die Voraussetzungen der Gäste waren dabei alles andere als optimal. Trainer Frank Wolter musste nach eigener Aussage auf zwölf Spieler verzichten und stellte eine Mannschaft zusammen, die sich aus Akteuren der ersten Mannschaft, der A-Jugend und der Reserve zusammensetzte. „Wir waren schon froh, dass wir eine Truppe zusammengekriegt haben“, beklagte Wolter.

Bargstedt verkürzt – Kloß antwortet spät

Nach der Pause verlor Bramstedt etwas von der Dominanz der ersten Hälfte. Fenker bemängelte, dass sich seine Mannschaft zu sehr auf der Führung ausgeruht habe und in den Umschaltmomenten sowie im Spiel gegen den Ball weniger konsequent geworden sei.

Bargstedt fand dagegen besser in die Begegnung. Wolter ließ seine Mannschaft etwas tiefer stehen und auf schnelles Umschalten setzen. Die Gäste kamen dadurch zwar zu einigen Ansätzen, häufig fehlte nach Einschätzung ihres Trainers aber die Präzision beim letzten Pass oder die nötige Kontrolle im Zentrum.

Lange blieb es deshalb beim 2:0. Erst in der 83. Minute wurde es noch einmal spannend. Nach einer Ecke und anschließendem Gewühl verkürzte Mats Ingwersen auf 1:2. Bargestedt öffnete daraufhin und suchte den Ausgleich. Wolter sah in dieser Phase noch „ein, zwei gute Möglichkeiten“, mit denen seine Mannschaft das 2:2 hätte erzielen können. Bramstedt wartete dagegen auf die Räume, die sich zwangsläufig ergeben mussten.

In der 89. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Nach einem Fehler im Bargstedter Spielaufbau nutzte Bramstedt die Situation, Kloß traf zum zweiten Mal und stellte den 3:1-Endstand her. Damit war der dritte Sieg in Serie perfekt.

Beide Trainer kamen anschließend zu einer ähnlichen Bewertung des Ergebnisses. Fenker sprach von einem „souveränen und verdienten Sieg“, sah aber noch Defizite in der Konsequenz und Reife seiner Mannschaft. Auch Wolter erkannte den Bramstedter Erfolg als verdient an, zeigte sich angesichts der schwierigen personellen Voraussetzungen zugleich stolz auf den Auftritt seines Teams.

Für Bramstedt geht es bereits am Freitag weiter. Dann gastiert die Mannschaft beim SV Boostedt. Die Partie ist für den 21. August um 19.30 Uhr angesetzt.

Bramstedter TS – TuS Bargstedt 3:1

Bramstedter TS: Finn Gottschalk, Atdhe Ismaili (80. Leon Schröder), Benito-Alessandro Schmidt (80. Luca Hamelmann), Aurel Gjylhasani (64. Florian Friedrich), Jonah Schuppan, Jonah Gaertner, Niclas Jaster, Moritz Kloß, Joshua Laude, Arlind Ilazi (67. Kaan Korkmaz), Jonas Lengefeld (46. Lennox Hegen) - Trainer: Kevin Lutz Fenker

TuS Bargstedt: Kim-Kevin Asbahr, Björn Delfs, Philipp Majtamal, Torben Reimers, Mats Rathjen, Lars-Uwe Schrum (77. Ben Glismann), Mika Rathjen, Jörn Hoferichter-Hentschel, Mats Ingwersen, Finn Martens (25. Lukas Winter), Adlan Jussopowitsch Birmursaew - Trainer: Frank Wolter

Schiedsrichter: Marcel Görlitz - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Arlind Ilazi (3.), 2:0 Moritz Kloß (22.), 2:1 Mats Ingwersen (83.), 3:1 Moritz Kloß (89.)