Dritter Sieg in Serie: Bissingen setzt Keller-Wunder fort

Die Partie gegen den Tabellenletzten entwickelte sich zunächst nicht zu einem Selbstläufer. Bietigheim-Bissingen musste geduldig bleiben und auf die passende Lücke warten. Dass der Führungstreffer erst kurz vor der Pause fiel, verlieh ihm umso größere Bedeutung. In der 45. Minute brachte Emre Yalcin die Gastgeber mit 1:0 in Führung und verschaffte dem FSV damit den wichtigen Vorteil in einem Spiel, das in seiner Grundkonstellation kaum Spielraum für Nachlässigkeit ließ.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zunächst offen. Denzlingen hielt das Spiel mit dem knappen Rückstand am Leben, während Bietigheim-Bissingen auf den zweiten Treffer drängte. Erst in der 76. Minute fiel die Vorentscheidung, als Alexander Götz zum 2:0 traf. Dieser Treffer gab dem FSV mehr Sicherheit, ohne die Partie sofort vollständig zu beruhigen. Dafür sorgte Denzlingen wenig später selbst.

Kurzer Rückschlag, klare Antwort

In der 83. Minute verkürzte Sandro Rautenberg auf 1:2 und ließ die Schlussphase noch einmal kippen. Für Bietigheim-Bissingen drohte damit kurzzeitig ein unruhiges Ende in einer Partie, die bereits unter Kontrolle schien. Doch die Reaktion der Gastgeber fiel überzeugend aus. Nur vier Minuten später stellte Alexander Götz mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 und beendete damit die Zweifel. Der FSV brachte den Vorsprung anschließend sicher über die Zeit.

Die Lage wird wieder realistisch

Mit nun 30 Punkten bleibt Bietigheim-Bissingen zwar auf Rang 17, hat die Mannschaften davor aber wieder in Reichweite gebracht. Hollenbach auf Platz 16 liegt nur noch zwei Punkte entfernt, auch zu Neckarsulm und Göppingen ist der Abstand gering geblieben. Damit hat der FSV seine Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel in Ravensburg erheblich verbessert. Entscheidend ist dabei nicht nur die Punktedifferenz, sondern die Formkurve: Nach Monaten ohne Sieg wirkt Bietigheim-Bissingen im Saisonendspurt plötzlich wieder wie eine Mannschaft, die den Abstiegskampf tatsächlich noch drehen kann.