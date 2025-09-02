Dritter Sieg in Folge: Triers U19 ist weiter in Torlaune

Neben den Langzeit-Ausfällen musste Issel noch auf drei weitere Stammspielerinnen verzichten. „Nichtsdestotrotz ließen wir den Ball gut laufen“, sagte Trainer Dusko Radic, der insbesondere Regionalliga-Debütantin Lilli Behr, die aus der eigenen B-Jugend gekommen war, hervorhob: „Sie hat das auf der Innenverteidigerposition sehr souverän gemacht.“ Mit Emely Schabbach traf ebenfalls ein Neuzugang aus der U17 zum 1:0 (13.). Noch vor der Pause glich Andernach aus. „Danach haben wir dem Spiel weiter unseren Stempel aufgedrückt, haben aber leider sehr viele Chancen liegengelassen“, so Radic, der abschließend meinte: „Ein Sieg wäre verdient gewesen.“

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – Spfr. Eisbachtal ⇥8:2 (3:0)

„Die Jungs haben eine konzentrierte Leistung abgerufen“, sagte Co-Trainer Jens Roth, der den privat verhinderten Christian Esch vertrat. Der 3:0-Pausenstand hätte noch deutlicher höher ausfallen können. Zehn Sekunden nach Wiederanpfiff traf Eisbachtal zum Anschluss. Die Trierer schüttelten sich kurz und fuhren am Ende einen „auch in der Höhe absolut verdienten Sieg ein“, so Roth.

Eintracht: Matthias Fettes - Maximilian Schneider, David Wacht, Bastian Süß (80. Nazar Ilienko), Dorian Kisoka (65. Iason Papadopoulos), Julian Wingerath (65. Nevio Marasa), Noah Dienhart (80. Louis Hermann), Phil Heck (69. Tom Holstein), Leonard Yushkevich, Maximilian Marx, Till Zimmer

Tore: 1:0/7:2 David Wacht (24./83.), 2:0 Phil Heck (28., FE), 3:0 Maximilian Marx (31.), 3:1/5:2 unbekannt (46./55.), 4:1/5:1 Julian Wingerath (51./53.), 6:2 Bastian Süß (78.), 8:2 Nevio Marasa (85.)

B-Junioren-Regionalliga: 1. FC Kaiserslautern II – Eintracht Trier ⇥3:2 (1:2)

Nachdem Benjamin Kurtovic und Ben Rommelfangen die Partie für den SVE in eine 2:1-Führung gedreht hatten, fiel kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Unmittelbar vor dem Ende „begehen wir ein blödes Foul“, kritisierte Trainer Ramon Stief. Aus diesem Freistoß resultierte der 3:2-Siegtreffer für den FCK, ehe Trier noch zwei Großchancen vergab. „Ein Unentschieden wäre mit Sicherheit gerechtfertigt gewesen. Wir wissen, dass da mehr drin war“, sagte Stief.

Eintracht: Sebastian Sobolak - Johannes Jantunen, Lui Litzenberger, Szymon Siejka (57. Christopher Felten), Ben Rommelfangen (74. Nikla Billen), Lias Weiland, Lutz Hasenbeck (23. Benjamin Kurtovic), Jazzy Marjolin, Denaro Bailey, Sven Colles (68. Kilian Guezdoje), Nathan Matondo

Tore: 1:0/2:2/3:2 unbek. (30./45./78.), 1:1 B. Kurtovic (31.), 1:2 B. Rommelfangen (40.+2)

C-Junioren-Regionalliga: TuS Koblenz – SpVgg Trier ⇥3:0 (2:0)

Ohne Kapitän Noah Billen, der mit einem Bänderriss mehrere Wochen ausfallen wird, nahm ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit den ersatzgeschwächten Trierern schnell alle Hoffnungen. „In der ersten Halbzeit hat Koblenz uns das Leben schwer gemacht, sodass wir nicht viele Lösungen gefunden haben“, sagte Trainer Pascal Schramm, der nur 20 Sekunden nach dem Wiederanpfiff das Tor zum 0:3-Endstand mitansehen musste. „Koblenz war uns in allen Belangen überlegen“, so der SpVgg-Coach.

SpVgg Trier: Andor Philippi - Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Nils Fuchs, Lenny Fuchsen (36. Lasse Apel), Lennox Zehren (46. Hannes Framing), Hugas Vaitenkovas (36. Ayodeji Akinyemi), Abass Nazari (46. Luca Leisen), Karim El Abdallah, Jona Iram

Tore: 1:0/2:0/3:0 unbekannt (22./29./36.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – SV Elversberg ⇥1:0 (1:0)

„Es war eine sehr kämpferische und intensive Partie mit vielen Zweikämpfen und vergleichsweise wenig Chancen“, berichtete Trainerin Lea Ehlenz. Nach einer Ecke erzielte Thalida Olayo das Tor des Tages. „Wir haben vieles sehr gut gemacht und wenig zugelassen. Offensiv können wir aber noch mehr klare Möglichkeiten herausspielen. Elversberg agiert auf einem hohen Niveau. Umso wertvoller ist es, dass wir uns gegen einen guten Gegner behaupten konnten“, sagte Ehlenz. Trainer-Kollege Louis Kaufmann ergänzte: „Es waren drei erkämpfte Punkte.“

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt, Lovis Klein, Thalida Olayo (80. Norah Graf), Zoe Lames, Annika Hower (75. Stella Rünnenburger), Mia Marzi, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser (75. Greta Seithel), Nele Wirtz (41. Sina Meeth), Lea Hollmann (80. Charlotte Blang)

Tor: 1:0 Thalida Olayo (31.)

Wormatia Worms – SV Hetzerath⇥ 20:1 (11:1)

„Es war ein gebrauchter Sonntag“, gestand Hetzeraths Trainer Thomas Schäfer ein. Torfrau Emilie Hirschfeld hatte sich beim Aufwärmen am Handgelenk verletzt, biss aber die erste Halbzeit noch auf die Zähne. Zur zweiten Hälfte musste mit Sandra Dawidowska eine Feldspielerin ins Tor. „Wir konnten nicht mehr dagegenhalten, um das Ergebnis in Grenzen zu halten“, resümierte Schäfer.

Hetzerath: Emilie Hirschfeld (41. Sandra Dawidowska) - Franziska Reilich, Lea Breidbach (41. Maja Walber), Valentina Zachara (60. Fida Sadat), Elisa Thielges, Lana Schönhofen, Nele Schäfer, Florentina Huwer, Lotta Mertes (41. Celine Molner), Emma Kriegsmann, Lena Hahn

Tore: 1:0 Sarah Zutavern (3.), 2:0/7:0/11:1/16:1 Katharina Stephan (6./25./40./62./73.), 3:0/4:0/9:1/10:1 Olivia Gryschka (18./19./36./37.), 5:0 Milena Birk (20.), 6:0/12:1 Fadile Koca (22./42.), 8:0/13:1 Mathilda Würz (27./45.), 8:1 Franziska Reilich (35.), 14:1/15:1 Lea-Marie Wilhelm (51./53.), 18:1/19:1 Laura Toth (74./76.), 20:1 Viola Herbst (80.)

FC Saarbrücken – FC Bitburg ⇥14:0 (10:0)

„Wir haben knapp 20 Minuten voll verpennt“, sagte Trainer Tobias Klink. Dann kamen die Gäste zwar besser ins Spiel, der FCS dominierte den FCB aber mit direktem Pressing. So wurde es bis zur Pause zweistellig. „In der zweiten Halbzeit haben wir defensiv umgestellt und gut gestanden. Unsere Torhüterin hat zudem noch einen Elfmeter gehalten. Es war das erwartet schwierige Spiel“, erklärte Klink.

FCB: Maria Steinert - Elena Schneider (23. Finja Densborn), Nora Klerf, Carla Zimmer, Addisyn Grace Fulk (37. Leonie Graf), Elly Lichter (22. Arabella Mehan), Isabella Salm, Emma Antoine (80.+2 Emma Schneider), Giovanna Engel, Louisa Schneider, Emily Schramer

Tore: 1:0/12:0 unbekannt (2./54.), 2:0/6:0/9:0 Hafida Younis (5./12./31.), 3:0/7:0 Lara Stadler (8./25.), 4:0 Amelie Feil (9.), 5:0/8:0/11:0/14:0 Ida Schneider (11./27./44./80.+4), 10:0 Patricia-Luisa Baumann (37.), 13:0 Theresa Maas (66.)