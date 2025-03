Dritter Sieg in Folge – Rückrundenstart geglückt

Am vergangenen Samstag empfingen wir bei strahlendem Sonnenschein die Mannschaft der SG Leimbach. Mit viel Selbstvertrauen und einer klaren spielerischen Marschroute starteten wir in die Partie und dominierten die erste Halbzeit deutlich. Einstellung und Zweikampfführung stimmten von Beginn an, sodass wir unser geplantes Spielkonzept erfolgreich umsetzen konnten.

Die Gäste aus Leimbach konzentrierten sich in der Anfangsphase auf eine stabile Defensive und lauerten auf Kontermöglichkeiten. Doch bereits in der 6. Spielminute gelang uns der erste Treffer: Nach einer starken Flanke von M. Weißgärber verwandelte N. Ernst per Kopf zum 1:0. Auch in der Folgezeit ließen wir nicht locker und erspielten uns zahlreiche Chancen. In der 25. Minute konnte N. Ernst erneut zuschlagen: Nach einem präzisen Steckpass tauchte er völlig frei vor dem Leimbacher Tor auf und versenkte den Ball souverän zum 2:0. Unsere linke Seite bereitete dem Gegner weiterhin große Probleme und sorgte für ständige Gefahr. Doch nicht nur offensiv zeigten wir eine starke Leistung – auch die Defensive stand kompakt, sodass wir mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause gingen.