Dritter Sieg in Folge: Geestland auf dem Weg zum Klassenerhalt Altenwalde mit erster Niederlage in 2026 von FuPa Lüneburg · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Der Abstiegskampf in der Bezirksliga Lüneburg IV spitzt sich zu. Auf dem besten Wege sich von dort zu verabschieden, ist der FC Geestland, der auch das Aufsteigerduell gegen den TSV Altenwalde für sich entschied. Zum Unterschiedsspieler avancierte erneut Moritz Schmidt.

Zunächst tat sich allerdings wenig auf dem schwer zu bespielenden Geläuf. Beide Mannschaften entwickelten kaum offensive Durchschlagskraft. Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung an Fahrt auf. Die Führung gelang den Hausherren. Moritz Schmidt - bei den Erfolgen über D/A III und Stinstedt bereits doppelt erfolgreich - vollendete nach Hereingabe von Paul Koslowski zum 1:0 (56.). Knappe 20 Minuten später erhöhte Schmidt infolge eines Zuspiels von Oliver Cordts zum 2:0. Anders als im Hinspiel gab der FCG den Vorsprung nicht mehr aus der Hand und fuhr damit den dritten Sieg in Folge ein.