Dritter Sieg in Folge für Schäftlarn/Baierbrunn ll

Mit einem klaren 5:0-Heimsieg hat die Zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft Schäftlarn/Baierbrunn am Dienstagabend ein klares Zeichen gesetzt und den dritten Sieg in Folge eingefahren. Gegen überforderte Gäste aus Perchting ließ die SG von Beginn an keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde.