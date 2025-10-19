Dritter Sieg in Folge für die SG Silbersee 08

Bereits nach 12 Minuten gelang den offensiv eingestellten Gästen durch "Verlegenheits-Mittelstürmer" Stefan Müller nach Vorlage von Julian Ringelstetter die Führung. Auf der Gegenseite scheiterte Lukas Schmirler aus drei, vier Metern am reaktionsschnellen SG-Nachwuchstorwart Franz Zilk. Minuten später startete der schnelle Julian Ringelstetter einen Alleingang, versetzte seinen Gegenspieler und traf flach ins kurze Eck um 0:2. Eine Chance von Enrico Frech parierte TSV-Torwart Thomas Ebner. In der 36. Minute sogar das 0:3 bzw. die Vorentscheidung durch einen platzierten Kopfball von Hannes Wallner nach Flanke des aufgerückten Abwehrspielers Bastian Nagler. Ein Flachschuss von Ringelstetter strich knapp am langen Pfosten vorbei. Nach dem Wechsel hatte Ex-Silbersee-Spieler Bastian Zimmerer eine gute Möglichkeit, scheiterte aber an TW Zilk. Den vierten Treffer für die SG markierte Stefan Müller nach einer Stunde, als er einen Abpraller nach Freistoß von Simon Gerhardinger aus kurzer Distanz einschoss. Kurz darauf hatte Schmirler eine der wenigen Chancen der Platzherren, doch seinen Freistoß parierte TW Franz Zilk. Die letzten Minuten musste der TSV in Unterzahl bestreiten, da Sebastian Weingärtner wegen groben Foulspiels eine Zeitstrafe erhielt. In der Schlussphase vergaben Stefan Müller und Julian Ringelstetter noch Chancen für einen höheren Sieg, so dass es beim auch in dieser Höhe verdienten Sieg für die Gäste blieb.