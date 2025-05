Dritter Sieg in Folge für den SSV Weilerswist

In der Folgezeit kommen nun auch die Sötenicher ins Spiel und es entwickelt sich ein Spiel das hin und her wogt ohne aber richtige Torchancen Hüben wie Drüben.

In der 5 Min. spielte Sven Stanienda einen klasse hohen Ball auf Robin Berk. Berk kommt vor Gäste Keeper Uhlemann an den Ball und schließt zur Weilerswister 1:0 Führung ab.

Dann in der 17. Min. Großchance Weilerswist, Melder vergibt freistehend am super reagierenden Gäste Schlussmann Uhlemann. Auf der Gegenseite dann Freistoß für den SV Sötenich aus Rund 30 Meter. Neumann haut das Ding auf den Weilerswister Kasten, doch der aufmerksame SSV Keeper Arndt lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über sein Gehäuse. Von beiden Akteuren eine tolle Aktion.

In der Folgezeit entwickelt der SSV Weilerswist immer mehr Druck. Jedoch wollte zunächst kein weiterer Treffer für die Gastgeber fallen, obwohl Silva-Santos und Morgen noch beste Möglichkeiten für weitere Treffer für den SSV vergaben.

Dann in der 41. Min. war es Felix Kortholt der auf 2:0 für denn SSV stellte. Kortholt hatte einen langen Ball von Kapitän Karamouzas aufgenommen, und dann zum verdienten 2:0 verwandelt.

Mit diesem verdienten 2:0 für die Weilerswister ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Die Gäste aus Sötenich hatten in der Halbzeitpause einen Doppelwechsel vorgenommen, so das man etwas Besser ins Spiel kam.

Dann in der 74. Min. die Entscheidung in diesem Spiel. Ein von Rechts in die Sötenicher Box gespielter Ball, wird dann noch von einem Weilerswister Spieler abgefälscht, bevor Ricardo Melder den Ball freistehend ins Gästegehäuse einschieben kann. Aus sich des neutralen Beobachter hätte dieser Treffer nicht zählen dürfen, den es war Abseits.

Den Schlusspunkt in dieser Partei setzt dann noch einmal der Gastgeber aus Weilerswist. Daouda Coulibaly der eine von Links hereingespielte Kortholt Flanke alleinstehend mit dem Kopf verwandelt.

Ein auch in der Höhe verdienter Sieg des SSV Weilerswist. Aber auch die Gäste aus Sötenich hatten vorallem in der 2 Hälfte ihre Chancen, aber am Ende des Tages war es dann doch zu wenig, um den Gastgeber so richtig in Schwierigkeiten zu bringen.

SSV Weilerswist 1924:

Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Stefan Silva-Santos, Felix Kortholt (83. Enis Vatovci), Solehi Salohidin (83. Dennis Gasoyan), Robin Maximilian Berk (83. Maxim Zajcev), Sven Stanienda, Ricardo Melder (83. Albin Kryeziu), Bastian Schmitz, Maik Morgen (77. Daouda Coulibaly) - Trainer: Frederik Ziburske

SV Sötenich 1919:

Philipp Uhlemann, Thomas Müller (46. Simon Weishaupt), Tim Jäckel, Kevin Klein (65. Kevin Häusler), Lars Knebel, Marvin Neumann (77. Jonas Mertens), Martin Schmitz, Simon Züll (46. Ben Winter), Pascal Feyerabend, Jens Knebel, Paul Hrziwnak (77. Christopher Bellstädt) - Trainer: Markus Sabel

Schiedsrichter: Lars Jungmann