Dritter Sieg in Folge für den ASV Dachau

Knapp, aber verdient gewann der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau beim TSV Gaimersheim. Es war der dritte Sieg in Folge.

Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel, doch am Ende konnte der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau die nächsten drei Pluspunkte bejubeln: Die Mannschaft von Trainer Matthias Koston hat sich am Freitagabend mit 2:1 beim TSV Gaimersheim durchgesetzt und ihre Serie auf drei Siege in Folge ausgebaut.

Neun Zähler nach vier Spieltagen stehen zu Buche. Die Dachauer sind in der Spitzengruppe der Bezirksliga angekommen.

Dort stand in der vergangenen Saison auch der Gegner aus Gaimersheim, der die Runde auf Platz drei beendete. Davon ist er in dieser Saison weit entfernt. Koston hatte dennoch im Vorfeld gewarnt: „Die Ergebnisse von Gaimersheim täuschen über deren Leistungsvermögen hinweg.“ Und er sollte recht behalten. Die Gastgeber präsentierten sich deutlich stärker, als es ihre Platzierung im Tabellenkeller erahnen ließ. „Die haben super Einzelspieler“, so Koston, „deshalb war klar, dass wir uns alles erarbeiten müssen.“

Dies gelang. Dachau zeigte in der ersten Hälfte die reifere Spielanlage. Ruhig im Aufbau, kombinationsstark bis ins letzte Drittel – die Gäste kontrollierten das Spiel.

Klare Chancen waren zwar selten, doch in der 38. Minute schlug der ASV zu. Aus einem Ballverlust in der Gaimersheimer Abwehr resultierte ein Elfmeter, den Sebastian Mack zunächst an den Pfosten setzte. Niklas Kiermeier schaltete am schnellsten und traf zum 1:0. „Wir haben es brutal stark gemacht, das Spiel im Griff gehabt“, lobte Koston die Phase vor der Pause.

Kurz nach dem Wiederbeginn legte der ASV nach. Eine präzise Flanke von Leo Di Pasquale fand Kilian Knöferl, der volley zum 2:0 traf (48.).

Es war die Szene des Spiels – aber noch längst nicht die Vorentscheidung. Denn Gaimersheim gab sich nicht geschlagen. In der 65. Minute verkürzte Hakan Düzgün durch einen unhaltbar abgefälschten Freistoß. Koston haderte mit der Entstehung der Standardsituation: „Da waren wir nicht griffig genug. Jeder verlässt sich auf seinen Nebenmann.“

Die Schlussphase drückte Gaimersheim, fand aber kaum zwingende Mittel, während Dachau aufopferungsvoll verteidigte. „Es war es ein absolutes Überlebensspiel, mit dem glücklichen Ende für uns“, fasste Koston zusammen.

Am Ende stand ein knapper, aber verdienter Sieg. Koston: „Wir haben noch nicht die Konstanz, um Spiele souverän runterzuspielen, deshalb müssen wir uns alles erarbeiten.