Ihm gelang das wichtige 1:0: Niklas Kiermier (blaues Trikot). – Foto: Habschied

Dritter Sieg in Folge für den ASV – Auswärtserfolg in Gaimersheim

Knapp, aber verdient gewann der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau beim TSV Gaimersheim. Es war der dritte Sieg in Folge.

Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel, doch am Ende konnte der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau die nächsten drei Pluspunkte bejubeln: Die Mannschaft von Trainer Matthias Koston hat sich am Freitagabend mit 2:1 beim TSV Gaimersheim durchgesetzt und ihre Serie auf drei Siege in Folge ausgebaut. Neun Zähler nach vier Spieltagen stehen zu Buche. Die Dachauer sind in der Spitzengruppe der Bezirksliga angekommen.

Dort stand in der vergangenen Saison auch der Gegner aus Gaimersheim, der die Runde auf Platz drei beendete. Davon ist er in dieser Saison weit entfernt. Koston hatte dennoch im Vorfeld gewarnt: „Die Ergebnisse von Gaimersheim täuschen über deren Leistungsvermögen hinweg.“ Und er sollte recht behalten. Die Gastgeber präsentierten sich deutlich stärker, als es ihre Platzierung im Tabellenkeller erahnen ließ. „Die haben super Einzelspieler“, so Koston, „deshalb war klar, dass wir uns alles erarbeiten müssen.“ Dies gelang. Dachau zeigte in der ersten Hälfte die reifere Spielanlage. Ruhig im Aufbau, kombinationsstark bis ins letzte Drittel – die Gäste kontrollierten das Spiel.