Dritter Sieg in Folge für Attenkirchener Fußballerinnen

Durch den 3:0-Heimerfolg über den SV 1966 Kay wandern in der Bezirksliga drei weitere Punkte auf das Konto der SpVgg Attenkirchen. Dementsprechend erklärt Coach Christian Hobmeier: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Attenkirchen – Von der ersten Minute an habe seine Elf gut in dieses Duell hineingefunden und mit einer frühen Bude für klare Verhältnisse gesorgt. Schlussendlich musste Nina Rieder einen Querpass von Eva Lachner nur noch zum 1:0 über die Linie drücken (23.). Und obwohl der ansonsten starke Unparteiische den Gastgeberinnen zwischenzeitlich einen Foulelfmeter verwehrte, ließ auch das 2:0 nicht lange auf sich warten. Im Anschluss an eine Ecke versenkte SVK-Kickerin Christina Lehner den Ball im eigenen Kasten (37.). Mit einer verdienten 2:0-Pausenführung für die Attenkirchenerinnen ging es also in die Kabine.

Erst hatte die SpVgg Glück, dann machte man selbst den Deckel drauf

„Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir dann aber das Glück auf unserer Seite“, weiß der SpVgg-Trainer. Denn Kays Top-Torjägerin Anna Schild zimmerte das Leder im Eins gegen Eins nur knapp am langen Eck vorbei. „Doch wir haben uns schnell wieder berappelt und das wichtige 3:0 gemacht.“ So sei mit dem Steckpass von Eva Lachner auf Torschützin Verena Kiermeier „die Messe gelesen“ gewesen (62.).

Englische Woche für Attenkirchen: Am Mittwoch geht es weiter

Nach Abpfiff freute sich der 51-Jährige allerdings insbesondere darüber, dass seine Mannschaft „spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht“ und Selbstvertrauen für die weiteren Partien der englischen Woche gesammelt habe. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) empfangen die Attenkirchenerinnen nämlich die (SG) TSV St. Wolfgang/FC Lengdorf, gegen die man sich zuletzt mit einem Zähler zufriedengeben musste. „Aber diesmal möchte ich, dass die drei Punkte bei uns bleiben“, sagt Hobmeier. Franziska Kugler