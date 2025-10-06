Dritter Sieg in Folge: Etelsen kann sich nach oben orientieren

Der TSV Etelsen hat das dritte wegweisende Spiel hintereinander für sich entschieden. Im heimischen Schlosspark setzte er sich gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck dank eines frühen und ganz späten Treffers durch.

Es dauerte nicht einmal 60 Sekunden, ehe der TSV das 1:0 bejubelte. Timo Schöning war dafür verantwortlich. Anschließend besaßen die Hausherren weiter die besseren Gelegenheiten, konnten den Vorsprung allerdings nicht ausbauen. Mit zunehmender Spielzeit kam der VSK stärker auf. In der Schlussphase erhöhte er das Risiko und lief in der Nachspielzeit in einen Konter hinein, den Schöning zum 2:0-Endstand verwertete.