Dritter Sieg in Folge? Bruckmühl hofft auf Überraschung gegen Topteam

Der SV Bruckmühl hat am 12. Spieltag der Bezirksliga Ost Topteam TSV Dorfen zu Gast. Anpfiff im Mangfallstadion ist bereits am Donnerstag um 19:30 Uhr.

Bruckmühl – Erstmals seit Mai 2024 gelangen dem SV Bruckmühl zwei Pflichtspielsiege in Folge. Dem Weiterkommen im Totopokal gegen Kreisligist SV Ostermünchen am Dienstag vor einer Woche folgte am zurückliegenden Samstag der Befreiungsschlag beim SV Miesbach.

Bereits in den beiden Partien zuvor ging zumindest leistungstechnisch die Formkurve über weite Strecken etwas nach oben. In der vergangenen Woche stimmten dann auch endlich die Ergebnisse und das Team rund um Kapitän Patrick Kunze konnte sich für die Arbeit belohnen.

Den Trend gilt es nun weiter zu bestätigen. Diese Aufgabe wird jedoch alles andere als einfach. Denn am Donnerstag wartet eines der Topteams der Bezirksliga Ost auf Bruckmühl.

Der TSV Dorfen hat nach elf Spieltagen 19 Punkte auf der Habenseite und liegt damit auf dem vierten Tabellenrang. Der Turn- und Sportverein hat jedoch bereits sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Youngster Leon Eicher zeigt mit neun Toren beim TSV Dorfen auf

Auf diesem Rang beendete der Klub aus dem Erdinger Landkreis die Vorsaison, scheiterte jedoch schon in der ersten Runde der Relegation deutlich am SB Chiemgau Traunstein. Dorfen musste nach einem starken Start in diese Saison in den letzten sieben Spielen vier Niederlagen hinnehmen, unter anderem gegen Miesbach. Damit ist die Chance auf den Aufstieg derzeit in weite Ferne gerückt.

Leon Eicher ist bislang die Lebensversicherung des TSV in dieser Spielzeit. Der 21-Jährige erzielte in elf Spielen bereits neun Treffer. Routinier Gerhard Thalmaier kommt auf vier Buden. Somit hat das Offensivduo weit mehr als die Hälfte der bisherigen Tore der Dorfener erzielt.

SV Bruckmühl muss auf Maximilian Gürtler verzichten

Mit dem 4:0-Sieg in Miesbach, einzig getrübt von der allerdings schwereren Verletzung von Maximilian Gürtler, am zurückliegenden Spieltag konnte Bruckmühl den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen wiederherstellen. Mit dem wettbewerbsübergreifend dritten Sieg in Serie könnte das Team rund um Patrick Kunze weiter aufschließen. Allerdings braucht auch Dorfen unbedingt Punkte.

Ob dem SVB dieses Mal gegen ein Spitzenteam eine Überraschung gelingt, wird sich am Donnerstag zeigen. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Trainer Mike Probst hat mittlerweile mehr personelle Auswahl zur Verfügung.

Weniger erfreulich als für die Erste verlief der letzte Spieltag für die „Zwoate“ und „Dritte“. Beide Teams unterlagen ersatzgeschwächt. Das Kreisklassen-Team verlor das Aufsteiger-Duell mit dem TuS Großkarolinenfeld mit 0:2, die C-Klassen-Neun das Derby beim SV DJK Götting II mit 2:4. Beide Treffer konnte Hasan Sarialtin erzielen. (Alexander Nikel)