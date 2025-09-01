Dritter Sieg in Folge: Bad Heilbrunn gewinnt auch gegen Denklingen

Der SV Bad Heilbrunn musste für das Spiel gegen den VfL Denklingen massive Veränderungen in der Defensive unternehmen – gewann aber trotzdem.

Bad Heilbrunn – „Diesmal haben meine Burschen nicht nur genau zugehört, was ich ihnen zu sagen hatte. Sie haben sich auch alle an die taktische Marschroute gehalten. Ich bin heute richtig stolz auf meine ganze Mannschaft“, lobte Coach Walter Lang die vorbildliche Leistung seiner Resterampe, die er gegen den VfL Denklingen aufgeboten hatte. Gegen den insgesamt harmlosen Gegner gewann der HSV absolut verdient mit 2:0 (1:0).

Um eine einigermaßen Bezirksliga-taugliche Mannschaft ins Gefecht schicken zu können, hatte der Trainer schon bei der Aufstellung einige Klimmzüge hinlegen müssen. Nachdem selbst die Verschiebung der Partie um eine Stunde nach hinten nichts geholfen hatte, damit Florian Schnitzlbaumer von der Beerdigung seiner Großmutter rechtzeitig zum Spielstart wieder eingetroffen war, musste er die komplette Defensive umbauen.

Für den Stammverteidiger rückte André Tiedt neben Luis Meisl in die Innenverteidigung und Klausi Pföderl (links) belegte mit Toni „Dodo“ Krinner (rechts) die Außenbahnen. Dabei gab der umfunktionierte Kapitän eine gute Figur ab. Erst ab der Pause, als der eintreffende Schnitzlbaumer für Sebastian Ammer eingewechselt wurde, durfte Krinner etatmäßig die Offensive ankurbeln.

Als bereits nach drei Minuten ein erster Denklinger Kopfball nur knapp übers Gebälk strich, machten sich arge Bedenken nicht nur unter dem Fanvolk breit. Doch das VfL-Strohfeuer war rasch wieder vorbei und die Gastgeber übernahmen mehr und mehr das Kommando. Die erste wirklich gute HSV-Chance hatte Felix Gellner auf dem Fuß (14.), doch er jagte vollkommen freistehend die Kugel aus kurzer Distanz in die Wolken.

Hoch und weit bringt Sicherheit

Nach etwa einer halben Stunde näherte sich Toni Pappritz dem Ziel weiter an, als er nach einer Ecke den Pfosten traf. Dann wurde der wieselflinke Jonas Gall im Strafraum von den Beinen geholt. Der Gefoulte schnappte sich selbst das Leder und setzte den fälligen Elfer platziert in die Maschen (36.).

Vor allem nach dem Seitenwechsel zeigte sich die HSV-Verteidigung rustikal konsequent. Nach der Methode „nichts wie weg“ wurden die Bälle immer wieder sofort nach vorne geschlagen. Ein bisschen besser fanden die Gäste dann um die 60. Minute in die Partie.

Allerdings war das Vielversprechendste, was sie nach einer Serie von Eckbällen zu Stande brachten, ein Heber an die Querlatte aus etwa 30 Metern Entfernung. „Aus dem Spiel heraus habe ich keine einzige gute Chance gesehen“, freute sich Lang über die starke Abwehrleistung seiner Truppe.

Gellner besorgt 2:0-Endstand

Doch im Anschluss an die kurze Drangphase der Gäste beruhigte Felix Gellner die Gemüter, als er nach schönem Zuspiel flach zum 2:0 vollstreckte (66.). „Den Rest haben wir clever und ruhig runtergespielt“, strahlte Lang. Dabei hätte der HSV durchaus noch Gelegenheiten zur Resultatsverbesserung gehabt.

Gall entwischte seinen Bewachern erneut und verpasste nach einem schönen Solo das VfL-Gehäuse nur knapp (74.). Zwei sehr gute Chancen verstolperte zudem Tobias Bauer kurz hintereinander kläglich (84.). Dennoch war Lang überaus zufrieden: „Wir waren vom Kopf her einfach reifer und frischer. Nur zum Genießen.“