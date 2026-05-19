Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Dritter Sieg in Folge 🔥
von Hermann Feldmeier · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser
Gegen die zweitplatzierte SG Taufkirchen/Stern kommen wir sehr gut ins Spiel. Die Zuordnung stimmt und darauf aufbauend können wir unser Spiel durch die Ketten aufziehen und gehen durch Johanna mit einem Doppelschlag mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit. Auch nach der Pause zeigen wir spielerisch schönen Kombinationsfußball und lassen hinten wenig zu. Vorne nutzt Sassi ihre Chance und erhöht auf 3:0, was zugleich der Endstand ist. So kann’s weiter gehen. 🚀