Dritter Sieg in Folge 🔥

Gegen die zweitplatzierte SG Taufkirchen/Stern kommen wir sehr gut ins Spiel. Die Zuordnung stimmt und darauf aufbauend können wir unser Spiel durch die Ketten aufziehen und gehen durch Johanna mit einem Doppelschlag mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit. Auch nach der Pause zeigen wir spielerisch schönen Kombinationsfußball und lassen hinten wenig zu. Vorne nutzt Sassi ihre Chance und erhöht auf 3:0, was zugleich der Endstand ist. So kann’s weiter gehen. 🚀