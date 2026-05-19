 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Dritter Sieg in Folge 🔥

von Hermann Feldmeier · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

A-Klasse 02
SG Taufkirchen
SG Schwabhaus.
So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
SG Schwabhaus.
SG Schwabhaus.SG Schwabhaus.
SG Taufkirchen
SG TaufkirchenSG Taufkirchen
3
0
Abpfiff

Gegen die zweitplatzierte SG Taufkirchen/Stern kommen wir sehr gut ins Spiel. Die Zuordnung stimmt und darauf aufbauend können wir unser Spiel durch die Ketten aufziehen und gehen durch Johanna mit einem Doppelschlag mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit. Auch nach der Pause zeigen wir spielerisch schönen Kombinationsfußball und lassen hinten wenig zu. Vorne nutzt Sassi ihre Chance und erhöht auf 3:0, was zugleich der Endstand ist. So kann’s weiter gehen. 🚀