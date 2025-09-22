Dritter Sieg in Folge

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge und dem Sprung auf Platz vier der Tabelle hatte die SG dieses mal den Dritten vom VfB Mörnsheim in Auernheim zu Gast und wollte hierbei die kleine Serie weiter ausbauen.

Dabei kam die Heimelf auch deutlich besser in die Partie, nach wenigen Minuten kam es zu einer guten Chance durch Marc Haselmayer, dessen Abschluss geriet jedoch zu zentral. Danach gab es allerdings viel Leerlauf, bis zur Trinkpause Mitte der ersten Hälfte versuchten es beide Mannschaften kamen aber kaum zu gefährlichen Torannäherungen.

Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit ehe die Gäste durch einen Standard erstmals gefährlich wurden, bei einer Freistoßhereingabe fast von der Eckfahne waren sich die SG-Verteidiger und Torhüter Gabsa uneinig, der aufgerückte Gästeinnenverteidiger Manuel Schmidt bedankte sich und köpfte freistehend zur Führung ein. Kurz darauf noch eine Topchance für die Heim-SG, einen Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Kapitän Andreas Brückel aber zu zentral und die Aktion konnte von Aushilfstorhüter Schneider zur Ecke geklärt werden.

Dies ging auch im Anschluss so weiter, zu einem Aufreger kam es in der 39. Minute als Heimstürmer Markus Pfahler und Gästetorhüter Michael Mayr zusammenstießen und beide ausgewechselt werden mussten. Bei den Gästen, die ohne Ersatztorhüter angereist waren, musste somit mit Simon Schneider ein Feldspieler ins Tor.

Somit blieb es zur Halbzeit bei der Führung für die Gäste, die Heimelf war hier besser im Spiel konnte jedoch zu wenig Torgefahr entwickeln.



Auch in die zweite Halbzeit kam die SG besser rein, ein erster Schuss gleich in der 46. Minute ging jedoch über das Tor. Anders wiederum die Gäste, diese erhöhten nach einer Umschaltaktion in der 48. Minute durch Torjäger Andre Schmidt auf 2:0. Die Heimelf musste nun noch mehr tun um etwas zählbares zu behalten und reagierte, in der 57. Minute kam ein weiter Ball auf Marc Haselmayer, die Gästeabwehr schaltete auf Abseits spekulierend komplett ab und Haselmayer konnte souverän zum Anschlusstreffer einschieben. Kurz

darauf eine weitere Riesenchance für die Gäste nach einem Standard, dieses mal war jedoch

Torhüter Gabsa zur Stelle und fischte den Kopfball noch aus dem Eck.

Das Spiel wurde nun hitziger, in der 69. Minute erhielt Ferdinand Graf nach diversen Fouls eine 10 Minuten Strafe. Diese konnte die Heimelf sofort nutzen und nur eine Minute später schob der eingewechselte Oldie Matthias Müller nach einem schlecht geklärten Standard zum Ausgleich ein. Die SG wollte nun in Überzahl mehr, schaffte es jedoch nicht die Überlegenheit in zählbares umzumünzen. Nach Ablauf der 10 Minuten Strafe erhielt jedoch Gästeverteidiger Leon Böheim in der 83. Minute die Gelb- Rote Karte und somit ging es für die Mörnsheimer wiederum in Unterzahl in die letzten Minuten.



Diese wurden nun vollends Turbulent, in der 90. Minute köpfte wieder Matthias Müller nach einem Standard zur hochverdienten Führung für die SG ein. Nun waren die Gäste gefordert in der längeren Nachspielzeit etwas zu tun, kamen jedoch nicht mehr vor das Tor. Stattdessen gab es nach einem üblen Frustfoul von Luca Schuster und einer anschließenden Rudelbildung noch zwei Platzverweise für eben jenen Schuster und für Julian Seegmüller von der SG nach einem Schubser.

Die letzten Minuten hieß es also 10 gegen 9, den nun vorhandenen Platz konnte keine Mannschaft mehr nutzen und die SG gewann somit verdient mit 3:2 in einem turbulenten Spiel. Dies bedeutete somit zugleich den dritten Sieg in Folge und die Verteidigung des vierten Tabellenplatzes.

MS