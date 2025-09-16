Dritter Sieg in Folge Der VfB Apolda feierte am Samstag in Eisenberg seinen dritten Sieg in Folge und setzte damit seine Erfolgsserie in der Landesklasse Staffel 1 eindrucksvoll fort. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 SV Eisenberg VfB Apolda

BERICHT des VfB Apolda

Von Beginn an versuchte der Gastgeber SV Eintracht Eisenberg, die Gäste mit aggressivem Pressing unter Druck zu setzen. Doch die Apoldaer Defensive ließ sich nicht beirren, befreite sich spielerisch aus den Situationen und kam früh zu gefährlichen Offensivaktionen. Bereits in der 8. Minute hätte Anton Rabe die Führung einleiten können, doch sein uneigennütziger Querpass auf Cissé wurde im letzten Moment von einem Eisenberger Verteidiger abgefangen. Wenige Minuten später prüfte Grune den Torhüter der Hausherren, der bereits am Boden liegend irgendwie noch die Hand an den Ball bekam (11.). In der 16. Minute war es dann soweit: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Fauer stand die Eisenberger Hintermannschaft unsortiert. Rabe schaltete am schnellsten und schob überlegt ins linke untere Eck zum 0:1 ein. Mit der Führung im Rücken blieb der VfB Apolda zunächst das dominierende Team, das immer wieder gefährlich hinter die Kette der Hausherren kam. Erst zwischen der 30. und 40. Minute fanden die Eisenberger besser ins Spiel, doch Marzian im Tor der Gäste parierte sicher, oder die Abwehr warf sich rechtzeitig dazwischen. Kurz vor der Pause hatte Möllers das 0:2 auf dem Fuß, doch erneut war der Keeper der Heimelf Endstation. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Kabine.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich die Partie zunehmend zu einem Abnutzungskampf. Eisenberg erhöhte den Druck, schnürte Apolda zeitweise in deren Hälfte ein. Doch der VfB hielt mit großem Einsatz dagegen, blockte Schüsse, warf sich in Zweikämpfe und verteidigte leidenschaftlich. Gleichzeitig boten sich immer wieder Kontermöglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Diese wurden jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt, sodass es bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Am Ende stand ein hart erkämpfter 1:0-Auswärtssieg für den VfB Apolda, der in einem intensiven, aber fair geführten Landesklassespiel die nötige Effizienz und defensive Geschlossenheit zeigte. Besonders erfreulich: Mit Noah Meier feierte ein A-Juniorenspieler sein Debüt in der ersten Mannschaft und sammelte seine ersten Minuten im Herrenbereich.