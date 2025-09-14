Dritter Sieg in Folge

Der SVR empfängt Heute den Tabellenzweiten aus Heilsbronn.
Bereits in den ersten Minuten das 1:0 für die Heimelf. Nach einer Flanke von Lou, steht Pirner perfekt in der Mitte und schiebt lässig ein. Da der Ball noch von einem Verteidiger abgefälscht wird, steht er somit nicht mehr im Abseits. So entscheidet zumindest der Unparteiische.
Die spielerische Dominanz der Heimelf wird durch gute Spielzüge bemerkbar. In der 14. Minute bereits das 2:0 durch Wurzbacher, nach einem tiefen Ball von Lou.
Dann vergeben die Gastgeber eine Vielzahl an Chancen durch Gahr, Schütz, Pirner und Wurzbacher. Letzterer belohnt sich nach einer guten Balleroberung durch Kurz mit seinem zweiten Treffer zum 3:0(41.)
Nach der Halbzeit plätschert das Spiel so vor sich hin. Bis Schütz mit einem tiefen Ball Lou schickt und dieser auf Pohl querlegt. Pohl schießt sehenswert in den Winkel zum 4:0(72.).
Dann ein schlechter Querpass von der Heimmannschaft und der Stürmer der Gäste kommt vor Postl an den Ball. Der Folgende Zweikampf der beiden wird als strafwürdig durch den Keeper gewertet und im 16er auf 11m entschieden.
Den fälligen 11m pariert Postl sehnswert.
Die letzten Minuten sind eingetreten und man merkt beiden Mannschaften die Spielzeit an, bis Schütz sich den Ball in der eigenen Hälfte nimmt und ein Solo bis zum Tor macht. Den Torwart umkurvt er dann noch und schiebt zum Endergebnis 5:0(79.) ein.