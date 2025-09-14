Dritter Sieg in Folge

Der SVR empfängt Heute den Tabellenzweiten aus Heilsbronn. Bereits in den ersten Minuten das 1:0 für die Heimelf. Nach einer Flanke von Lou, steht Pirner perfekt in der Mitte und schiebt lässig ein. Da der Ball noch von einem Verteidiger abgefälscht wird, steht er somit nicht mehr im Abseits. So entscheidet zumindest der Unparteiische.

Die spielerische Dominanz der Heimelf wird durch gute Spielzüge bemerkbar. In der 14. Minute bereits das 2:0 durch Wurzbacher, nach einem tiefen Ball von Lou. Dann vergeben die Gastgeber eine Vielzahl an Chancen durch Gahr, Schütz, Pirner und Wurzbacher. Letzterer belohnt sich nach einer guten Balleroberung durch Kurz mit seinem zweiten Treffer zum 3:0(41.)